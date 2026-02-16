Chef goiana usa preparo da pamonha para separar as “muié das piriguetes”

Com mais de 140 mil curtidas, Kellen Pires viralizou nas redes sociais com um vídeo cheio de personalidade e tradição

Matheus Araujo - 16 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de Tela)

A chef goiana Kellen Pires, viralizou nas redes sociais enquanto preparava uma verdadeira “pamonhada” com 60 espigas de milho. Ela aproveitou para brincar com os costumes regionais e mandou um recado direto sobre quem realmente entende de cozinha.

No vídeo, que já soma milhares de curtidas, a chef afirma que o trabalho pesado de ralar o milho, temperar com banha de porco e amarrar as pamonhas é o teste definitivo para identificar quem é “mulher de verdade”. Segundo ela, o preparo trabalhoso serve para separar as “muié das piriguetes”, divertindo seus seguidores com o tom autêntico da roça.

“Aqui o sistema é bruto! Pamonha de verdade exige disposição, e é nesse preparo que a gente vê quem aguenta o tranco”, brincou a chef enquanto mostrava o passo a passo da receita.

