Menino de apenas 10 anos busca ajuda de policiais enquanto mãe é espancada pelo padrasto, em Rio Verde

Mulher foi encontrada chorando na calçada de casa, com sinais claros de violência doméstica

Ícaro Gonçalves - 16 de fevereiro de 2026

Suspeito foi preso em flagrante; vítima foi encontrada na calçada de casa, com sinais de agressão (Fotos: Reprodução)

Um menino de apenas 10 anos criou forças e fugiu em busca de ajuda policial enquanto a mãe era espancada pelo padrasto em uma casa do bairro Jardim Floresta, em Rio Verde, no Sudoeste Goiano. O caso aconteceu no fim da tarde do último sábado (14).

Dois policiais estavam na praça do setor quando o pequeno chegou assustado e ofegante, pedindo por socorro e dizendo que a mãe estava sendo agredido. Com o relato, os policiais foram com a criança até a casa indicada.

No local, a mulher foi encontrada na calçada da residência, chorando e com as roupas sujas de terra. Ela estava em estado de nervosismo e com sinais claros de violência doméstica.

Segundo relato da vítima, o companheiro havia ingerido bebida alcoólica e passou a agir de forma agressiva dentro de casa. Em certo momento, teria iniciado as agressões com tapas no rosto, empurrões, enforcamento e puxões de cabelo.

Os filhos da mulher, o menino de 10 anos e uma menina de 07, presenciaram toda a cena, assim como uma vizinha. Em meio a violência, o suspeito também teria ameaçado a mulher de morte.

Parte da agressão foi registrada em vídeo pelo companheiro, que ainda teria ligado para a mãe da vítima dizendo que iria matá-la. Com os relatos da mulher, os policiais entraram na casa e prenderam o homem em flagrante.

Ele já possui registros anteriores por ameaça e descumprimento de medida protetiva. O caso foi encaminhado à Polícia Civil (PC) e será investigado com base na Lei Maria da Penha.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!