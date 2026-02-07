Jovem agredida e expulsa de casa pelo marido, em Anápolis, chama PM para resolver a situação

Vítima acusou suspeito de tê-la cortado com uma faca e a constrangido para que saísse do imóvel

Da Redação - 07 de fevereiro de 2026

Vítima relatou ter sido agredida e ameaçada pelo marido. (Foto: Reprodução)

Uma jovem precisou chamar a polícia para denunciar ter sido expulsa da própria casa pelo marido na tarde deste sábado (07), em Anápolis. Ele teria a ameaçado com uma faca e constrangido-a para que saísse do imóvel.

Ao chegar ao endereço informado, os policiais encontraram a jovem em via pública, em frente à casa, visivelmente abalada emocionalmente.

Conforme o relato, o marido continuava a não deixar que a vítima entrasse na residência, mesmo com a presença da equipe, o que caracterizou violência psicológica com humilhação. Diante da situação, os policiais realizaram a entrada no imóvel, onde o suspeito foi localizado.

Durante a averiguação no interior da residência, a faca supostamente utilizada para ameaçar a vítima foi localizada e apreendida. Considerando a agressividade do suspeito e o risco à integridade física e psicológica da jovem, ele recebeu voz de prisão.

A jovem também informou que já havia sido agredida fisicamente pelo marido há poucos dias, tendo sofrido lesões corporais, registradas em fotos, mas que não chegou a procurar a polícia na ocasião.

Ambos foram encaminhados para exames no Instituto Médico Legal (IML) e, posteriormente, apresentados na Central de Flagrantes para as providências legais cabíveis.

