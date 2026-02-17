Nova função: Waze passa a oferecer recurso inédito para quem dirige todos os dias

Recursos anunciados em 2024 chegam em larga escala após quase dois anos de testes

Gabriel Dias - 17 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Quem abre o Waze diariamente pode começar a notar mudanças discretas, mas importantes, no funcionamento do aplicativo.

Depois de quase dois anos entre anúncios e testes limitados, o aplicativo iniciou a liberação em larga escala de recursos prometidos ainda em 2024, agora visíveis para a maioria dos motoristas.

A principal novidade está nos alertas antecipados. O app passa a avisar sobre lombadas, curvas acentuadas e praças de pedágio ao longo do trajeto, permitindo que o condutor reduza a velocidade com maior antecedência.

Outra atualização disponível no aplicativo é a de veículos de emergência, que sinaliza quando ambulâncias, policiais ou outros agentes de serviço público precisam passar, preparando a liberação das vias.

O aplicativo agora também conta com um sistema mais preciso para a redução de velocidade, que avisa com antecedência quando é necessária a diminuição, evitando freadas bruscas e multas.

Após uma implementação gradual e restrita, o Waze finalmente coloca nas ruas as funções que prometem tornar a navegação mais segura, previsível e personalizada.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!