Novo modelo de pedágio já está sendo implementado e reduz o tempo de viagem, mas esconde um detalhe importante para os motoristas

Novo modelo começa em julho nas rodovias Anchieta e Imigrantes, promete fluidez e pagamento sem parar, mas exige atenção redobrada para evitar multas e cobranças indevidas

Gabriel Dias - 07 de fevereiro de 2026

A descida para o litoral paulista está prestes a ganhar uma automatização. A partir de julho, quem sair da capital paulista e descer a serra rumo a Santos, Guarujá e outras cidades da Baixada Santista vai encontrar um pedágio modernizado nas rodovias Anchieta e Imigrantes.

Entrará em cena o free flow, sistema em que pórticos com câmeras e sensores identificam o veículo pela placa e registram a cobrança sem que o motorista precise parar o carro.

A mudança também vai afetar o bolso. Hoje, a tarifa é cobrada apenas na descida; com o novo modelo, o valor será dividido: R$ 19,35 na ida e R$ 19,35 na volta, totalizando o mesmo patamar da tarifa atual, mas com cobrança nos dois sentidos.

Motivos da mudança

Na prática, o free flow mira o maior vilão dos feriados: o “anda e para” interminável nas praças. Mantendo a velocidade da via, o motorista tende a gastar menos tempo, reduzir consumo e evitar a concentração de carros em um ponto único, que colabora, mesmo que minimamente, com a diminuição da emissão de combustíveis fósseis.

Porém, a tecnologia não elimina riscos. Como o sistema depende da leitura de placa por câmeras, falhas podem gerar cobranças indevidas, inclusive para veículos que não passaram sob os pórticos.

E há um agravante conhecido nas estradas: clonagem de placas, o que pode fazer alguém receber uma cobrança (ou algo pior) mesmo estando longe do local.

Os problemas do free flow

O segundo ponto é mais silencioso, mas também é o mais perigoso. No free flow, o motorista precisa ser ativo: após a passagem, há prazo de 30 dias para pagar o pedágio.

O problema é que, segundo o próprio alerta do modelo, ninguém avisa automaticamente que existe uma cobrança: a responsabilidade de conferir e quitar é do dono do veículo.

Possíveis multas

Se não pagar, a consequência é pesada: não pagar pedágio é infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.

Para consultar e pagar eventuais débitos em São Paulo, a orientação é acessar o site Siga Fácil e verificar se há pendências vinculadas à placa/tag.

Até julho, porém, nada muda: o pedágio no Sistema Anchieta-Imigrantes segue no formato convencional.

