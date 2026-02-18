Bolo de milharina simples e fofinho: receita de liquidificador com ingredientes simples do dia a dia

Feito no liquidificador e com poucos ingredientes, o bolo de milharina fica pronto sem complicação, com textura macia e sabor perfeito para o café da tarde

Layne Brito -
Bolo de Milharina fácil e rápido
(Foto; Reprodução/ Captura de Tela/Youtube)

Tem dias em que tudo o que a gente quer é um bolo simples, daqueles que perfumam a casa e combinam perfeitamente com café passado na hora. O bolo de milharina  de liquidificador é exatamente isso: prático, econômico e com sabor de receita tradicional.

Feito com ingredientes do dia a dia, ele fica fofinho, levemente úmido e irresistível.

A grande vantagem está na facilidade do preparo. Basta bater, misturar e levar ao forno. Sem batedeira, sem técnica complicada e sem sujeira excessiva na cozinha.

Em menos de uma hora, você tem um bolo dourado e macio para servir.

Receita de bolo de milharina

  • 3 ovos
  • 1 xícara (chá) de óleo
  • 1 xícara (chá) de açúcar
  • 1 xícara (chá) de leite líquido
  • 3 xícaras (chá) de milharina
  • 1 colher (chá) de fermento

 Modo de preparo

  1. Bata no liquidificador os ovos, o açúcar e o óleo por 2 minutos.
  2. Em seguida, adicione a milharina e o leite, e bata por mais 4 minutos.
  3. Adicione o fermento e bata por mais 1 minuto.
  4. Despeje a mistura em uma forma untada com manteiga e polvilhada com milharina e leve ao forno médio (180°C) preaquecido por 30 a 40 minutos.

Após esse tempo, retire o bolo do forno, faça uns furinhos com garfo e deixe esfriar por 15 minutos antes de servir.

O resultado é um bolo fofinho, dourado e perfeito para qualquer momento do dia.

Depois de pronto, o bolo de milharina pode ser servido simples, acompanhado de café ou chá, e até ganhar um toque especial com manteiga, coco ralado ou uma calda leve de goiabada.

É o tipo de receita que resgata memórias afetivas e prova que, com ingredientes básicos, é possível preparar algo saboroso e acolhedor.

Fácil, econômico e sempre certeiro, esse bolo é daqueles que entram para o caderno de receitas da família.

