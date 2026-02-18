Bolo de milharina simples e fofinho: receita de liquidificador com ingredientes simples do dia a dia
Feito no liquidificador e com poucos ingredientes, o bolo de milharina fica pronto sem complicação, com textura macia e sabor perfeito para o café da tarde
Tem dias em que tudo o que a gente quer é um bolo simples, daqueles que perfumam a casa e combinam perfeitamente com café passado na hora. O bolo de milharina de liquidificador é exatamente isso: prático, econômico e com sabor de receita tradicional.
Feito com ingredientes do dia a dia, ele fica fofinho, levemente úmido e irresistível.
A grande vantagem está na facilidade do preparo. Basta bater, misturar e levar ao forno. Sem batedeira, sem técnica complicada e sem sujeira excessiva na cozinha.
Em menos de uma hora, você tem um bolo dourado e macio para servir.
Receita de bolo de milharina
- 3 ovos
- 1 xícara (chá) de óleo
- 1 xícara (chá) de açúcar
- 1 xícara (chá) de leite líquido
- 3 xícaras (chá) de milharina
- 1 colher (chá) de fermento
Modo de preparo
- Bata no liquidificador os ovos, o açúcar e o óleo por 2 minutos.
- Em seguida, adicione a milharina e o leite, e bata por mais 4 minutos.
- Adicione o fermento e bata por mais 1 minuto.
- Despeje a mistura em uma forma untada com manteiga e polvilhada com milharina e leve ao forno médio (180°C) preaquecido por 30 a 40 minutos.
Após esse tempo, retire o bolo do forno, faça uns furinhos com garfo e deixe esfriar por 15 minutos antes de servir.
O resultado é um bolo fofinho, dourado e perfeito para qualquer momento do dia.
Depois de pronto, o bolo de milharina pode ser servido simples, acompanhado de café ou chá, e até ganhar um toque especial com manteiga, coco ralado ou uma calda leve de goiabada.
É o tipo de receita que resgata memórias afetivas e prova que, com ingredientes básicos, é possível preparar algo saboroso e acolhedor.
Fácil, econômico e sempre certeiro, esse bolo é daqueles que entram para o caderno de receitas da família.
