Bolo gelado de brigadeiro: receita simples e deliciosa para refrescar no calorão
Geladinho, molhadinho e com recheio generoso de brigadeiro, esse bolo é a sobremesa perfeita para os dias mais quentes
Quando o calor aperta e a sobremesa precisa ser irresistível, há uma combinação que dificilmente falha: chocolate e geladeira.
O bolo gelado de brigadeiro une essas duas paixões em uma receita simples, cremosa e perfeita para servir bem geladinha.
Com massa macia, calda e recheio encorpado, ele é daqueles bolos que ficam ainda melhores após algumas horas na geladeira — ideal para preparar com antecedência e surpreender a família.
Massa fofinha e chocolatuda
A base da receita é prática e pode ser preparada no liquidificador.
O resultado é uma massa úmida e equilibrada, com sabor marcante de chocolate.
Ingredientes da massa:
- 3 ovos
- 200 ml de leite
- 100 ml de óleo
- 1 xícara de açúcar
- 3 colheres (sopa) cheias de chocolate em pó 50%
- 2 xícaras de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio
Modo de preparo:
Primeiramente, bata no liquidificador os ovos, o leite, o óleo, o açúcar e o chocolate em pó por cerca de 2 minutos.
Em seguida, despeje a mistura em uma tigela e acrescente a farinha de trigo, misturando bem até obter uma massa homogênea.
Depois disso, adicione o fermento e o bicarbonato, mexendo delicadamente para incorporar. Assim, a massa ficará leve e aerada.
Despeje a massa em uma forma retangular média untada com manteiga e chocolate em pó. Logo após, leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 45 minutos.
Quando estiver assado, espere esfriar completamente e corte o bolo ao meio.
Calda saborosa
O segredo do bolo gelado está, sobretudo, na generosidade da calda.
Afinal, é ela que garante a textura úmida característica dessa sobremesa.
Ingredientes da calda:
- 500 ml de leite
- 1/2 xícara de açúcar
- 4 colheres (sopa) de chocolate em pó 50%
- 1 colher (sopa) de manteiga
Modo de preparo:
Leve todos os ingredientes ao fogo, mexendo sempre, até levantar fervura.
Em seguida, reserve e deixe amornar antes de usar.
Dessa forma, a calda será absorvida de maneira equilibrada pela massa.
Brigadeiro cremoso para o recheio
Nada mais justo do que um recheio à altura: brigadeiro intenso e cremoso.
Além de saboroso, ele traz estrutura e equilíbrio ao bolo.
Ingredientes do brigadeiro:
- 2 latas de leite condensado
- 2 caixinhas de creme de leite
- 100 g de chocolate em barra picado
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 2 colheres (sopa) de chocolate em pó 50%
Modo de preparo:
Leve tudo ao fogo médio, mexendo constantemente até atingir ponto de brigadeiro cremoso — consistente, mas ainda espalhável.
Assim que atingir o ponto, desligue e deixe esfriar levemente antes de montar.
Montagem e descanso na geladeira
Com o bolo já frio e cortado ao meio, mantenha-o na própria forma para facilitar a montagem.
Primeiramente, regue a base com parte da calda. Depois, espalhe uma camada generosa de brigadeiro.
Na sequência, cubra com a outra metade da massa e finalize com o restante da calda.
Por fim, leve à geladeira por, no mínimo, 6 horas.
Esse tempo é essencial para que o bolo absorva bem a calda e fique firme para cortar.
Se quiser, corte em quadradinhos, passe no granulado e embale em papel-alumínio — além de charmoso, ajuda a manter a umidade.
No calorão, poucas sobremesas conseguem competir com um pedaço de bolo gelado de brigadeiro bem servido.
E o melhor: é simples de fazer, rende bastante e agrada todos os paladares.
