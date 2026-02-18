Bolo gelado de brigadeiro: receita simples e deliciosa para refrescar no calorão

Geladinho, molhadinho e com recheio generoso de brigadeiro, esse bolo é a sobremesa perfeita para os dias mais quentes

Isabella Victória - 18 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@igorochaoficial)

Quando o calor aperta e a sobremesa precisa ser irresistível, há uma combinação que dificilmente falha: chocolate e geladeira.

O bolo gelado de brigadeiro une essas duas paixões em uma receita simples, cremosa e perfeita para servir bem geladinha.

Com massa macia, calda e recheio encorpado, ele é daqueles bolos que ficam ainda melhores após algumas horas na geladeira — ideal para preparar com antecedência e surpreender a família.

Massa fofinha e chocolatuda

A base da receita é prática e pode ser preparada no liquidificador.

O resultado é uma massa úmida e equilibrada, com sabor marcante de chocolate.

Ingredientes da massa:

3 ovos

200 ml de leite

100 ml de óleo

1 xícara de açúcar

3 colheres (sopa) cheias de chocolate em pó 50%

2 xícaras de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

Modo de preparo:

Primeiramente, bata no liquidificador os ovos, o leite, o óleo, o açúcar e o chocolate em pó por cerca de 2 minutos.

Em seguida, despeje a mistura em uma tigela e acrescente a farinha de trigo, misturando bem até obter uma massa homogênea.

Depois disso, adicione o fermento e o bicarbonato, mexendo delicadamente para incorporar. Assim, a massa ficará leve e aerada.

Despeje a massa em uma forma retangular média untada com manteiga e chocolate em pó. Logo após, leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 45 minutos.

Quando estiver assado, espere esfriar completamente e corte o bolo ao meio.

Calda saborosa

O segredo do bolo gelado está, sobretudo, na generosidade da calda.

Afinal, é ela que garante a textura úmida característica dessa sobremesa.

Ingredientes da calda:

500 ml de leite

1/2 xícara de açúcar

4 colheres (sopa) de chocolate em pó 50%

1 colher (sopa) de manteiga

Modo de preparo:

Leve todos os ingredientes ao fogo, mexendo sempre, até levantar fervura.

Em seguida, reserve e deixe amornar antes de usar.

Dessa forma, a calda será absorvida de maneira equilibrada pela massa.

Brigadeiro cremoso para o recheio

Nada mais justo do que um recheio à altura: brigadeiro intenso e cremoso.

Além de saboroso, ele traz estrutura e equilíbrio ao bolo.

Ingredientes do brigadeiro:

2 latas de leite condensado

2 caixinhas de creme de leite

100 g de chocolate em barra picado

1 colher (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de chocolate em pó 50%

Modo de preparo:

Leve tudo ao fogo médio, mexendo constantemente até atingir ponto de brigadeiro cremoso — consistente, mas ainda espalhável.

Assim que atingir o ponto, desligue e deixe esfriar levemente antes de montar.

Montagem e descanso na geladeira

Com o bolo já frio e cortado ao meio, mantenha-o na própria forma para facilitar a montagem.

Primeiramente, regue a base com parte da calda. Depois, espalhe uma camada generosa de brigadeiro.

Na sequência, cubra com a outra metade da massa e finalize com o restante da calda.

Por fim, leve à geladeira por, no mínimo, 6 horas.

Esse tempo é essencial para que o bolo absorva bem a calda e fique firme para cortar.

Se quiser, corte em quadradinhos, passe no granulado e embale em papel-alumínio — além de charmoso, ajuda a manter a umidade.

No calorão, poucas sobremesas conseguem competir com um pedaço de bolo gelado de brigadeiro bem servido.

E o melhor: é simples de fazer, rende bastante e agrada todos os paladares.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Igor Rocha (@igorochaoficial)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!