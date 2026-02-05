Pão caseiro super fofinho: receita simples e fácil de fazer para o lanche da tarde

Com ingredientes básicos e preparo prático, esse pão cresce bem, fica macio e é ideal para qualquer momento do dia

Pão caseiro super fofinho: receita simples e fácil de fazer para o lanche da tarde
(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Nada como o cheirinho de pão assando para transformar a casa em um lugar ainda mais aconchegante. Melhor ainda quando a receita é simples, rápida e não exige técnicas complicadas.

Com poucos ingredientes e um preparo descomplicado, é possível fazer um pão caseiro macio, dourado e perfeito para o café da manhã ou aquele lanche da tarde.

A proposta desta receita é facilitar a vida de quem quer fazer pão em casa sem segredos. A massa cresce bem, fica leve por dentro e ganha uma textura macia, com acabamento dourado, ideal para servir puro ou acompanhado de manteiga, geleia ou recheios variados.

Ingredientes

– 3 colheres (sopa) de açúcar;

– 1 sachê de fermento biológico seco;

– 200 ml de água morna;

– 1 ovo;

– 3 xícaras (chá) de farinha de trigo;

– ½ colher (chá) de sal;

– 2 colheres (sopa) de óleo;

– Gema com leite para pincelar.

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o fermento com o açúcar e a água morna, deixando descansar por cerca de 15 minutos, até ativar. Em seguida, acrescente o ovo, o óleo, o sal e a farinha, misturando até formar uma massa homogênea.

Sove por alguns minutos, deixe a massa descansar por cerca de 30 minutos e volte a sovar até ficar lisa e elástica.

Depois, modele o pão, coloque em uma forma untada e deixe crescer novamente por 30 a 40 minutos. Finalize pincelando a superfície com a mistura de gema e leite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 minutos, até dourar.

