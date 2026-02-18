Projeto na Câmara de Anápolis propõe batizar Feirão do Jundiaí com nome de Carlim da Feira

Proposta apresentada por Fred Godoy presta tributo ao ex-vereador falecido após acidente

Pedro Ribeiro - 18 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação/Câmara Municipal de Anápolis)

Uma proposta apresentada na Câmara Municipal quer homenagear o ex-vereador Carlim da Feira (PSD), morto na semana passada, dando seu nome ao Feirão do Bairro Jundiaí, em Anápolis.

O projeto é de autoria do vereador Fred Godoy (Agir) e deve começar a tramitar pelas comissões nos próximos dias.

Segundo o parlamentar, a iniciativa busca reconhecer a trajetória de Carlim, que mantinha um sacolão e um açougue em frente ao espaço e tinha forte ligação com os feirantes.

Godoy afirmou que o ex-colega costumava dizer que se sentia mais à vontade no convívio diário com comerciantes e clientes do que no ambiente político.

A expectativa é que o texto seja analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e, posteriormente, levado ao Plenário.

Caso aprovado, seguirá para sanção do prefeito Márcio Corrêa (PL).

Em tempo

Carlim da Feira morreu após ser atropelado por uma motocicleta na noite de 08 de fevereiro, enquanto atravessava a Avenida Jamel Cecílio, no bairro JK Nova Capital.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e é investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) da Polícia Civil (PC).

