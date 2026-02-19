Com sede no Daia e parceria com canadense, Teuto passará a comercializar cannabis medicinal no Brasil

Extrato de Canabidiol Full Spectrum é recomendado em alguns casos voltados ao sistema nervoso central e aos cuidados paliativos

Natália Natália Sezil -
Cannabis medicinal passa a ser fabricada no Daia.
Cannabis medicinal passa a ser fabricada no Daia. (Foto: Divulgação/Laboratório Teuto)

Localizado no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), o Laboratório Teuto passará a comercializar a cannabis medicinal no Brasil. O medicamento é resultado de uma parceria com a empresa MediPharm Labs.

A canadense ficará responsável pela fabricação, seguindo uma das legislações mais consolidadas e rigorosas para o setor, enquanto a brasileira cuidará da importação e logística.

Trata-se de um extrato de Canabidiol (CBD) Full Spectrum, uma solução oral com concentração de 100mg/ml que leva esse nome por conter, além do CBD, outros canabinoides e compostos naturais da planta em menores proporções.

O medicamento é aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde dezembro de 2024. A comercialização acontece mediante prescrição médica, com retenção de receita.

Embora já haja, no Brasil, opções terapêuticas da Cannabis sativa, voltadas aos cuidados paliativos e tratamentos relacionados ao sistema nervoso central, a inserção do laboratório sediado em Anápolis passa a incluir Goiás no cenário nacional.

Vale ressaltar que o uso de cannabis medicinal deve ser, sempre, acompanhado por um médico. Dosagem, duração do tratamento e descontinuação da utilização só podem ser orientadas e monitoradas por um profissional de saúde qualificado.

Natália

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

