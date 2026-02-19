Vídeo recuperado do celular de corretora morta em Caldas Novas mostra momento do ataque de síndico

Autoridades buscaram pela vítima por mais de 40 dias até que suspeito confessasse a autoria do homicídio

Davi Galvão - 19 de fevereiro de 2026

Nas imagens, também é possível ver o síndico no subsolo. (Foto: Reprodução/Mais Goiás/PCGO)

Um vídeo gravado pela própria corretora imobiliária Daiane Alves registrou o momento em que ela foi atacada pelo síndico dentro do prédio onde morava, no dia 17 de dezembro.

As imagens foram exibidas pela Polícia Civil (PC) durante coletiva a imprensa, realizada na manhã desta quinta-feira (19).

As gravações, recuperadas pela força-tarefa responsável pela investigação, foram extraídas do celular da vítima e passaram a integrar o inquérito que apura o homicídio.

Nas imagens que mostram os últimos momentos de Daiane com via, é possível vê-la no subsolo do prédio, após ter tido a energia desligada.

Porém, antes que pudesse consertar o problema, ela é surpreendida pelo agressor. Embora a filmagem se encerre abruptamente, é possível ver o vulto do homem, acompanhado pelo último grito em desespero da vítima.

O principal suspeito é o síndico do edifício, Cléber Rosa. Ele foi preso mais de 40 dias após o crime e, conforme a investigação, confessou a autoria. Atualmente, permanece detido e à disposição da Justiça.

