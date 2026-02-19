Vídeo recuperado do celular de corretora morta em Caldas Novas mostra momento do ataque de síndico

Autoridades buscaram pela vítima por mais de 40 dias até que suspeito confessasse a autoria do homicídio

Nas imagens, também é possível ver o síndico no subsolo. (Foto: Reprodução)
Nas imagens, também é possível ver o síndico no subsolo. (Foto: Reprodução/Mais Goiás/PCGO)

Um vídeo gravado pela própria corretora imobiliária Daiane Alves registrou o momento em que ela foi atacada pelo síndico dentro do prédio onde morava, no dia 17 de dezembro.

As imagens foram exibidas pela Polícia Civil (PC) durante coletiva a imprensa, realizada na manhã desta quinta-feira (19).

As gravações, recuperadas pela força-tarefa responsável pela investigação, foram extraídas do celular da vítima e passaram a integrar o inquérito que apura o homicídio.

Nas imagens que mostram os últimos momentos de Daiane com via, é possível vê-la no subsolo do prédio, após ter tido a energia desligada.

Porém, antes que pudesse consertar o problema, ela é surpreendida pelo agressor. Embora a filmagem se encerre abruptamente, é possível ver o vulto do homem, acompanhado pelo último grito em desespero da vítima.

O principal suspeito é o síndico do edifício, Cléber Rosa. Ele foi preso mais de 40 dias após o crime e, conforme a investigação, confessou a autoria. Atualmente, permanece detido e à disposição da Justiça.

 

 

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

