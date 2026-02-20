Após 80 anos de história, fábrica fecha as portas e demite mais de 900 funcionários

Mudanças econômicas recentes alteraram drasticamente o cenário industrial interno

Magno Oliver - 20 de fevereiro de 2026

A tradicional fabricante de pneus Fate anunciou o encerramento definitivo de sua unidade em Buenos Aires, colocando fim a mais de oito décadas de atividade industrial no país.

A decisão resultará na demissão de mais de 900 trabalhadores e ocorre em meio a um cenário de forte instabilidade econômica e debate sobre reformas estruturais na Argentina.

Fundada há mais de 80 anos, a empresa chegou a ter capacidade produtiva estimada em cerca de 5 milhões de pneus por ano, consolidando-se como uma das principais referências do setor no mercado argentino.

Em comunicado divulgado à imprensa e repercutido pelo portal UOL, a companhia afirmou que cumprirá todas as indenizações previstas na legislação trabalhista e justificou o fechamento com base em “mudanças nas condições de mercado” e perda de competitividade diante do avanço das importações.

Dados da consultoria PxQ indicam que, entre 2023 e 2025, as importações de pneus cresceram 34%, enquanto os preços no mercado interno recuaram 42%.

A combinação desses fatores teria comprimido margens de lucro e dificultado a manutenção da produção local.

O encerramento da unidade se soma a um quadro mais amplo: segundo levantamentos econômicos recentes, mais de 21 mil empresas fecharam nos últimos dois anos, com a eliminação de cerca de 300 mil postos de trabalho no país.

O anúncio também ocorre em um momento de tensão política. A Argentina vive mobilizações sindicais, incluindo greve nacional de 24 horas, em protesto contra a reforma trabalhista impulsionada pelo presidente Javier Milei, atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados.

Representantes sindicais defendem intervenção estatal para tentar reverter o fechamento e preservar empregos, enquanto o governo sustenta que a abertura econômica e as reformas estruturais são necessárias para reequilibrar as contas públicas e estimular investimentos.

Especialistas em economia industrial apontam que o caso da FATE ilustra o impacto imediato da abertura comercial em setores tradicionalmente protegidos.

A maior concorrência externa pode beneficiar consumidores com preços mais baixos, mas impõe desafios às indústrias locais que enfrentam custos elevados de produção.

O episódio reacende o debate sobre política industrial, competitividade e o equilíbrio entre integração ao mercado global e preservação do emprego doméstico.

