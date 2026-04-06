Motorista de aplicativo é preso após desviar mais de 100 ovos de Páscoa que seriam doados para crianças

Caso aconteceu em Aparecida de Goiânia, onde o suspeito teria simulado uma falha no GPS para não entregar os chocolates

Pedro Ribeiro - 06 de abril de 2026

(Foto: Divulgação/PCGO)

Um motorista de aplicativo foi preso após se apropriar de ovos de Páscoa que seriam doados a crianças em situação de vulnerabilidade, em Aparecida de Goiânia.

O caso aconteceu no domingo (05), quando a confeiteira Julie Rimet solicitou uma corrida para transportar 106 ovos de chocolate que seriam entregues a crianças do setor Vale do Sol.

Durante o trajeto, o motorista informou problemas no GPS e, pouco depois, finalizou a corrida no aplicativo como se tivesse realizado a entrega — o que não aconteceu.

Desconfiada, Julie apresentou imagens que mostram o veículo deixando o local sem entregar os produtos.

Após investigação, a Polícia Civil (PC) localizou o suspeito. Ao ser abordado, ele confessou que havia levado os itens para casa.

No imóvel, os policiais encontraram 79 ovos de Páscoa ainda intactos, além de embalagens abertas, indicando que parte dos produtos havia sido consumida.

Os chocolates estavam espalhados pela residência, inclusive dentro da geladeira, no congelador e até escondidos atrás de um colchão.

O homem foi preso em flagrante e levado à delegacia. Os itens recuperados foram devolvidos à responsável e destinados às crianças.

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