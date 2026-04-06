Dar macarrão com ovo para o cachorro: quais os benefícios e com que frequência é recomendado, segundo veterinários

Mistura simples e comum na cozinha pode virar um agrado nutritivo para o pet — desde que preparada corretamente e oferecida com moderação

Daniella Bruno - 06 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/IA/Gemini)

A alimentação dos animais de estimação tem se tornado uma preocupação cada vez maior entre tutores.

Com o aumento do acesso à informação, cresce também o interesse por alternativas que complementem a dieta dos pets sem comprometer a saúde.

Nesse contexto, alimentos comuns do dia a dia começam a ser incluídos, com cautela, na rotina dos cães.

É justamente o caso do macarrão com ovo, uma combinação simples que pode oferecer benefícios — desde que seja preparada corretamente e oferecida na frequência adequada.

Quais são os benefícios dessa combinação

Em primeiro lugar, o ovo se destaca como um alimento extremamente nutritivo. Ele fornece proteínas de alto valor biológico, essenciais para a manutenção dos músculos e da saúde geral do cão.

Além disso, contém vitaminas importantes, como A e B12, e ácidos graxos que contribuem para um pelo mais brilhante e uma pele saudável.

Por outro lado, o macarrão atua como fonte de energia. Rico em carboidratos, ele pode ser útil especialmente para cães ativos, que gastam mais energia ao longo do dia. Dessa forma, a combinação dos dois ingredientes cria um complemento alimentar interessante.

No entanto, é importante reforçar: esse tipo de alimento funciona como um agrado, e não como substituto da alimentação principal. Ou seja, ele deve complementar a dieta, nunca substituir a ração ou alimentação balanceada.

Como preparar com segurança

Antes de tudo, o preparo correto é essencial para evitar riscos. O ovo deve estar sempre bem cozido. Isso elimina a possibilidade de contaminação por bactérias e garante a absorção adequada dos nutrientes.

Além disso, o macarrão precisa ser feito apenas com água. Não adicione sal, temperos ou qualquer tipo de molho. Ingredientes como alho e cebola são tóxicos para cães e podem causar problemas graves de saúde.

Outro ponto importante é manter a simplicidade. Quanto mais natural e “limpa” for a preparação, mais seguro será o consumo para o animal.

Frequência ideal e cuidados importantes

Para garantir segurança, você deve respeitar a moderação. Veterinários recomendam oferecer essa combinação no máximo uma ou duas vezes por semana.

Além disso, a quantidade deve seguir a chamada “regra dos 10%”, ou seja, não ultrapassar essa porcentagem das calorias diárias do pet.

Da mesma forma, é fundamental observar o perfil do animal. Cães sedentários ou com tendência à obesidade devem evitar esse tipo de alimento, já que o excesso de carboidratos pode contribuir para o ganho de peso.

Também é importante considerar possíveis alergias. Alguns cães podem ter intolerância ao glúten ou sensibilidade ao ovo. Por isso, sempre comece com pequenas quantidades e observe qualquer reação.

Por fim, em casos de problemas de saúde, como doenças renais, o ideal é consultar um veterinário antes de incluir qualquer alimento diferente na dieta.

Como introduzir na rotina sem riscos

Para começar, ofereça uma porção pequena e observe o comportamento do seu cachorro nas horas seguintes. Caso não haja sinais como diarreia, vômito ou apatia, você pode incluir ocasionalmente na rotina.

Além disso, tente associar esse alimento a momentos específicos, como um agrado após atividades físicas ou como recompensa. Assim, você mantém o equilíbrio alimentar e evita excessos.

Com esses cuidados, o macarrão com ovo pode se tornar uma opção segura e nutritiva, contribuindo para a variedade da alimentação sem comprometer a saúde do pet.

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