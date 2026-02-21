Adeus, RG: a nova Identidade Nacional pode ser solicitada pela internet sem pegar filas

Mudança nacional promete reduzir etapas presenciais e acelerar processos públicos

Magno Oliver - 21 de fevereiro de 2026

Nova Carteira de Identidade. (Foto: Divulgação/Receita Federal)

Emitir documento de identidade no Brasil deixou de significar longas horas em filas presenciais. A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já pode ter o pedido iniciado pela internet, por meio da plataforma Gov.br, que centraliza o envio de informações e o agendamento do atendimento.

A medida integra a política de digitalização de serviços públicos promovida pelo governo federal e regulamentada por decreto que estabelece a substituição definitiva do antigo RG até 2032.

A principal mudança estrutural da CIN é a adoção do Cadastro de Pessoa Física como número único de identificação. A Receita Federal do Brasil passa a ser referência central para validação cadastral, o que elimina duplicidades históricas entre registros estaduais.

A padronização nacional atende a diretrizes de modernização administrativa e interoperabilidade de dados, previstas em normativas federais recentes.

Para iniciar o processo online, o cidadão precisa ter conta Gov.br com nível prata ou ouro, CPF regularizado e documentos digitalizados, como certidão de nascimento ou casamento.

Em alguns estados, é possível anexar foto recente diretamente no sistema. Apesar do avanço digital, a coleta de biometria e a validação final ainda exigem comparecimento presencial aos Institutos de Identificação estaduais ou do Distrito Federal.

Segundo informações oficiais divulgadas pelo governo federal, a digitalização busca ampliar o acesso ao documento e tornar o atendimento mais eficiente. Ao concentrar a burocracia na etapa virtual, o comparecimento físico torna-se mais rápido e objetivo.

Após a validação presencial, o prazo médio de entrega varia entre 15 e 30 dias. Em diversos estados, o documento físico já é enviado pelos Correios, enquanto a versão digital fica disponível no aplicativo Gov.br com a mesma validade jurídica.

O modelo antigo de RG permanece válido até 2032, conforme cronograma nacional de transição. A implementação gradual permite que estados adaptem sistemas e ampliem capacidade de atendimento, inclusive por meio de mutirões de cidadania.

Onde emitir?



Para tirar o documento, é só acessar gov.br/identidade e agendar a expedição em seu estado. A primeira via da CIN é gratuita para todas as pessoas.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!