Gerente dos Correios é preso em Goiânia após ser flagrado furtando encomendas

PM encontrou celulares, relógios, fones de ouvido e até assistentes virtuais dentro da mochila do servidor

Natália Sezil - 27 de janeiro de 2026

Gerente do Centro de Distribuição dos Correios foi preso em flagrante após vídeo registrar furto. (Foto: Reprodução)

O gerente do Centro de Distribuição dos Correios, em Goiânia, foi preso na noite desta segunda-feira (26), após ser flagrado furtando encomendas.

A Polícia Militar (PM) foi acionada depois que as câmeras de segurança registraram, no final do expediente, o momento em que o homem usa um estilete para abrir um pacote e retirar um aparelho eletrônico.

Tratava-se de um celular, que as autoridades encontraram escondido na mochila do suspeito. Na casa dele, também localizaram outros itens: mais três telefones, três relógios inteligentes, duas assistentes virtuais, dois fones de ouvido e um carregador.

Os furtos repetidos já haviam chamado a atenção do serviço de inteligência dos Correios, que é informado sempre que uma carga é extraviada. Como os alertas vinham sendo constantes, o Centro de Distribuição de Goiânia já estava na mira.

Segundo a TV Anhanguera, o homem era concursado dos Correios desde 2007. Por isso, ele responde pelo crime de peculato – apropriação ou desvio de bem público ou particular cometido por funcionário público.

O gerente foi preso em flagrante e levado à Superintendência da Polícia Federal (PF), onde admitiu que estava furtando aparelhos eletrônicos há cerca de dois meses.

