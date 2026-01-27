Gerente dos Correios é preso em Goiânia após ser flagrado furtando encomendas

PM encontrou celulares, relógios, fones de ouvido e até assistentes virtuais dentro da mochila do servidor

Gerente do Centro de Distribuição dos Correios foi preso em flagrante após vídeo registrar furto.
Gerente do Centro de Distribuição dos Correios foi preso em flagrante após vídeo registrar furto. (Foto: Reprodução)

O gerente do Centro de Distribuição dos Correios, em Goiânia, foi preso na noite desta segunda-feira (26), após ser flagrado furtando encomendas.

A Polícia Militar (PM) foi acionada depois que as câmeras de segurança registraram, no final do expediente, o momento em que o homem usa um estilete para abrir um pacote e retirar um aparelho eletrônico.

Tratava-se de um celular, que as autoridades encontraram escondido na mochila do suspeito. Na casa dele, também localizaram outros itens: mais três telefones, três relógios inteligentes, duas assistentes virtuais, dois fones de ouvido e um carregador.

Os furtos repetidos já haviam chamado a atenção do serviço de inteligência dos Correios, que é informado sempre que uma carga é extraviada. Como os alertas vinham sendo constantes, o Centro de Distribuição de Goiânia já estava na mira.

Segundo a TV Anhanguera, o homem era concursado dos Correios desde 2007. Por isso, ele responde pelo crime de peculato – apropriação ou desvio de bem público ou particular cometido por funcionário público.

O gerente foi preso em flagrante e levado à Superintendência da Polícia Federal (PF), onde admitiu que estava furtando aparelhos eletrônicos há cerca de dois meses.

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

