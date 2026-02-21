Trevo do Recanto do Sol ganha nova iluminação e terá calçada acessível, em Anápolis
Estão sendo instaladas 23 luminárias do tipo pétala em postes já existentes, além de 40 novos pontos de luz
Os moradores da região Norte de Anápolis que trafegam a noite pelo trevo do Recanto do Sol já notaram uma grande diferença na iluminação do local.
Nas últimas semanas, funcionários da Prefeitura trabalham na modernização de lâmpadas e luminárias do trevo, dando reforço à visibilidade noturna e a segurança viária de quem passa pelas vias.
O trevo fica na confluência das BR-414 com a BR-153 e das Avenidas Brasil Norte e Universitária. Diariamente milhares de veículos passam pelo local, considerado um dos pontos de maior fluxo viário do município.
Segundo a prefeitura, estão sendo instaladas 23 luminárias do tipo pétala em postes já existentes, além da implantação de 40 novos pontos de iluminação de 150W e da recomposição de mais de 500 metros de fiação elétrica.
A intervenção na iluminação deve ser finalizada em breve. Depois, o trabalho vai focar na execução das calçadas no entorno do trevo.
O projeto prevê a implantação de passeio com padrão de acessibilidade, com uma faixa segura para deslocamento entre as avenidas, as BRs 153 e 414 e o bairro Recanto do Sol.
Melhorias na mobilidade
A iniciativa da Prefeitura integra um conjunto de ações para melhorar a mobilidade na cidade. Como já noticiado pelo Portal 6, também faz parte das ações a transferência da rodoviária da Avenida Brasil Norte para uma área na saída da cidade, próxima à BR-153.
A intenção com a mudança do terminal rodoviário é desafogar o trânsito de veículos que passam pela Brasil Norte, o que deve ocorrer ao reduzir o fluxo de ônibus rodoviários no perímetro urbano.
