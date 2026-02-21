Trevo do Recanto do Sol ganha nova iluminação e terá calçada acessível, em Anápolis

Estão sendo instaladas 23 luminárias do tipo pétala em postes já existentes, além de 40 novos pontos de luz

Ícaro Gonçalves - 21 de fevereiro de 2026

Trevo ganhou novas luminárias, o que deve aumentar a segurança de quem passa pelo local (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Os moradores da região Norte de Anápolis que trafegam a noite pelo trevo do Recanto do Sol já notaram uma grande diferença na iluminação do local.

Nas últimas semanas, funcionários da Prefeitura trabalham na modernização de lâmpadas e luminárias do trevo, dando reforço à visibilidade noturna e a segurança viária de quem passa pelas vias.

O trevo fica na confluência das BR-414 com a BR-153 e das Avenidas Brasil Norte e Universitária. Diariamente milhares de veículos passam pelo local, considerado um dos pontos de maior fluxo viário do município.

Segundo a prefeitura, estão sendo instaladas 23 luminárias do tipo pétala em postes já existentes, além da implantação de 40 novos pontos de iluminação de 150W e da recomposição de mais de 500 metros de fiação elétrica.

A intervenção na iluminação deve ser finalizada em breve. Depois, o trabalho vai focar na execução das calçadas no entorno do trevo.

O projeto prevê a implantação de passeio com padrão de acessibilidade, com uma faixa segura para deslocamento entre as avenidas, as BRs 153 e 414 e o bairro Recanto do Sol.

Melhorias na mobilidade

A iniciativa da Prefeitura integra um conjunto de ações para melhorar a mobilidade na cidade. Como já noticiado pelo Portal 6, também faz parte das ações a transferência da rodoviária da Avenida Brasil Norte para uma área na saída da cidade, próxima à BR-153.

A intenção com a mudança do terminal rodoviário é desafogar o trânsito de veículos que passam pela Brasil Norte, o que deve ocorrer ao reduzir o fluxo de ônibus rodoviários no perímetro urbano.

