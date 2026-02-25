Com ausência de Mabel, retomada dos trabalhos na Câmara de Goiânia é marcada por protestos

Sandro Mabel foi alvo de críticas e vaias durante retomada das atividades da Câmara. (Foto: Rafael Messias/Jornal Opção)
A retomada dos trabalhos na Câmara Municipal de Goiânia nesta quarta-feira (25) se tornou palco de um protesto generalizado da classe de médicos da rede municipal, que se reuniram para cobrar posicionamentos sobre a saúde da capital. Apesar disso, o principal alvo das vaias, o prefeito Sandro Mabel (UB), não estava presente.

A ausência do chefe do Executivo chamou atenção no plenário, especialmente diante da mobilização que lotou as galerias.

Entre placas e cartazes e os gritos em uníssono “Fora Mabel”, um dos participantes trouxe até mesmo uma grande rosquinha de pelúcia, em alusão ao mandatário.

Segundo a assessoria, Mabel cumpriu agenda na sede da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco). A equipe informou que ele pretendia comparecer à sessão de abertura, mas um desencontro de horários impediu a presença.

A vice-prefeita Coronel Cláudia (PL) participou do início da sessão, porém deixou o plenário pouco depois, também alegando compromisso na Sudeco.

Protestos

A saúde em Goiânia vive um impasse judicial e administrativo devido ao Edital 003/2025, que tenta reduzir o valor da hora médica em até 36%.

Em resposta, o Tribunal de Justiça suspendeu recentemente a rescisão de centenas de contratos antigos, barrando a tentativa da prefeitura de forçar os profissionais a aceitarem as novas condições, menos vantajosas e sem garantias de direitos básicos.

As maternidades municipais também passam por instabilidade, operando sob contratos emergenciais com Organizações Sociais (OSs).

Embora a gestão afirme que os repasses estão em dia, médicos e funcionários relatam sobrecarga e atrasos pontuais, enquanto a prefeitura corre para finalizar um processo de chamamento que defina gestões fixas para os próximos cinco anos.

 

 

