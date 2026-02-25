Homem que morreu após passar mal na rua em Anápolis é identificado

Vítima de 52 anos foi encontrada caída e teve o óbito confirmado por equipe médica do Samu ainda no local

Homem que morreu após passar mal na rua em Anápolis é identificado
O homem que morreu após passar mal na noite desta terça-feira (25), na Rua Argentina, na Vila Santa Isabel, em Anápolis, foi identificado como Raimundo Reis dos Santos, de 52 anos.

A Polícia Militar (PM) foi acionada após testemunhas relatarem que havia um indivíduo caído ao chão, aparentemente já sem sinais vitais.

No local, a equipe encontrou a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), unidade de suporte avançado.

O médico responsável constatou o óbito. De acordo com avaliação inicial, não foram identificados sinais externos de violência, sendo o caso registrado como morte acidental.

O Serviço de Verificação de Óbito (SVO) foi acionado realizou a remoção do corpo para os procedimentos legais.

Até o momento, não há indícios de crime.

