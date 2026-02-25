Mulher casada decide se vingar do marido após descobrir traição em série da Netflix

Produção italiana da Netflix mergulha nas fragilidades do casamento e mostra como o desejo pode abalar até relações aparentemente sólidas

Gabriel Dias - 25 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Netflix Brasil)

O que sustenta um relacionamento: amor, lealdade, sacrifício, dedicação…? Essa é uma pergunta não tão simples de se responder e gera muitos debates e questionamentos.

A série italiana Fidelidade — conhecida internacionalmente como Devotion, a Story of Love and Desire — parte dessa pergunta para construir um drama intenso disponível na Netflix e original do próprio serviço.

Inspirada no romance Fedeltà (Fidelidade), de Marco Missiroli — romancista italiano —, a trama da série acompanha a vida de Carlo e Margherita, um casal que aparenta viver uma relação sólida e estável.

Ele é escritor e professor universitário, e ela é designer de interiores. Eles formam um casal bem-sucedido, independente e conectado por uma rotina pensada a dois.

Mas a estabilidade não era permanente

Carlo se aproxima de Sofia, uma de suas alunas, e a relação deixa de ser apenas acadêmica, gerando questionamentos sobre os limites do desejo.

Em paralelo, Margherita passa a viver uma conexão intensa com Andrea, um homem que surge em sua trajetória e provoca emoções que ela não esperava sentir.

A partir desses encontros e desencontros, a narrativa da série deixa de girar apenas em torno do casal e da possibilidade de traição e assume um escopo mais maduro e profundo: os conflitos internos e as fantasias não confessadas por ambos.

Esse limite da fidelidade é cruzado por Carlo, e a descoberta da traição não acontece de maneira explosiva, mas sim pelos detalhes.

Ao perceber a aproximação de seu cônjuge com outra mulher, Margherita passa a observar cada gesto do protagonista, cada ausência e cada silêncio, tentando entender quando o relacionamento começou a ruir. O que era uma relação estável se revela frágil.

Diante da confirmação da infidelidade, a dor dá lugar a um misto de frustração e indignação. Mais do que o ato em si, o que a atinge é a quebra de confiança e a sensação de ter sido enganada dentro da própria casa.

A partir daí, a personagem decide não apenas confrontar o marido, mas também repensar seus próprios limites, transformando a traição em ponto de virada para uma reação que promete abalar ainda mais a relação.

A série não se limita apenas às questões interpessoais dos personagens, mas também expõe diversos paradigmas da sociedade contemporânea, em que as redes sociais são capazes de formar o imaginário das pessoas.



