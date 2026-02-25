O melhor peixe para fazer na airfryer: fica sequinho por fora e macio por dentro

Receita de peixe na airfryer ensinada por Nandu Andrade mostra como deixar o peixe dourado, suculento e pronto em poucos minutos

Gabriel Yuri Souto - 25 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Preparar peixe na airfryer se tornou uma alternativa prática para quem busca uma refeição leve, rápida e sem excesso de óleo. Entre as opções mais indicadas, o peixe dourado se destaca por manter a maciez interna enquanto forma uma casquinha sequinha por fora.

A receita foi compartilhada por Nandu Andrade, no YouTube, no vídeo “Peixe frito na airfryer super fácil”. No preparo, ele mostra como temperar corretamente as postas para garantir sabor intenso e textura equilibrada.

Por que o dourado é ideal para fazer peixe na airfryer

O dourado possui carne firme e sabor marcante. Por isso, ele não desmancha facilmente durante o preparo na airfryer. Além disso, a textura ajuda a manter o interior macio mesmo após a formação da crosta externa.

Como a airfryer circula ar quente em alta velocidade, o peixe doura de maneira uniforme. Assim, é possível obter resultado semelhante ao da fritura tradicional, porém com menos gordura.

Ingredientes usados na receita

Para preparar o peixe na airfryer, Nandu Andrade utiliza ingredientes simples e fáceis de encontrar:

4 postas de peixe (dourado)

1/2 colher de chá de colorau

1/2 colher de chá de páprica picante ou doce

Suco de 1/2 limão

1/2 colher de chá de sal (ou a gosto)

1 colher de sopa de azeite

Pimenta-do-reino a gosto

Esses temperos realçam o sabor do peixe sem mascarar a característica natural da carne.

Como preparar o peixe na airfryer

Primeiramente, tempere as postas com limão, sal, páprica, colorau, pimenta-do-reino e azeite. Em seguida, misture bem para que o tempero envolva toda a superfície do peixe.

Depois disso, preaqueça a airfryer por alguns minutos. Disponha as postas no cesto sem sobrepor. Assim, o ar quente circula melhor e garante textura uniforme.

O tempo pode variar conforme o modelo do aparelho, mas, em geral, o peixe fica pronto entre 15 e 20 minutos a 180 °C a 200 °C. Na metade do tempo, vire as postas para dourar dos dois lados.

Dicas para deixar o peixe sequinho por fora e macio por dentro

Não coloque as postas muito próximas umas das outras. Isso evita acúmulo de umidade. Além disso, utilizar azeite na medida certa ajuda na formação da crosta externa.

Outra dica importante é não ultrapassar o tempo de preparo. Caso contrário, o peixe pode ressecar. Portanto, acompanhar os minutos finais faz toda a diferença no resultado.

O preparo na airfryer oferece praticidade, menos sujeira e redução no uso de óleo. Dessa forma, a receita se torna uma opção equilibrada para o dia a dia, mantendo sabor e textura agradáveis.

Veja vídeo:

