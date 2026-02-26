Grupo de amigos vai encarar cinco dias de caiaque no Rio Vermelho sem água e comida

Percurso entre Britânia e Aruanã será realizado apenas com recursos da natureza, com planejamento de segurança e comunicação prévia às equipes de resgate

Grupo se prepara para travessia de 60 km pelo Rio Vermelho em Goiás
(Foto: Reprodução/@celso_silveiraborges)

Uma travessia de aproximadamente 60 quilômetros pelo Rio Vermelho, entre Britânia e Aruanã, deve movimentar o goiano a partir de 04 de junho.

O empresário Celso Elias da Silveira Borges, de 22 anos, morador de Inhumas, lidera a expedição, que contará com outros cinco amigos.

O grupo pretende percorrer o trajeto em cinco dias, utilizando caiaques e técnicas de sobrevivência para obtenção de água potável e alimento diretamente da natureza.

A proposta é realizar a jornada sem apoio externo ou suprimentos prontos.

Em entrevista ao Mais Goiás, Celso afirmou que o objetivo da aventura é incentivar o uso consciente da biodiversidade e mostrar que é possível praticar pesca esportiva de forma responsável, sem degradar o meio ambiente.

Segundo ele, o planejamento inclui protocolos de segurança, kits de primeiros socorros e comunicação via internet satelital apenas para registros e situações emergenciais.

O grupo também pretende informar previamente o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM) sobre o trajeto e a previsão de chegada.

Assista:

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por Celso Borges (@celso_silveiraborges)


Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

