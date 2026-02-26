Jovem é espancado com pedaço de madeira e fica em estado grave em Goiânia

Suspeito seria ex-namorado da sogra da vítima e teria ido à residência para “tirar satisfações”

Augusto Araújo - 26 de fevereiro de 2026

Vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO) em estado grave. (Foto: Juliana Saran/Agir/ Hugo)

Um jovem de 23 anos foi brutalmente agredido com golpes de madeira na tarde desta quarta-feira (25), no Residencial Campos Dourados, em Goiânia. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

De acordo com apuração da reportagem, o suspeito é ex-namorado da sogra da vítima.

Assim, o suposto autor teria ido até a residência do jovem para “tirar satisfações”. No local, ele utilizou um pedaço de madeira, tipo caibro de telhado, para desferir diversos golpes na cabeça e no corpo da vítima.

A esposa do jovem relatou que ouviu gritos na porta e, ao sair, flagrou o agressor atacando o marido. O suspeito só interrompeu as agressões ao perceber a presença de vizinhos, fugindo em seguida de motocicleta.

O jovem foi socorrido inicialmente à UPA do Jardim Itaipu, mas devido à gravidade dos ferimentos precisou ser transferido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO).

Ele apresentava traumatismo cranioencefálico, fraturas na face, tórax e abdômen.

Equipes da Polícia Militar (PM) localizaram o suspeito na cidade de Trindade. Ele confessou ter desferido os golpes e foi preso em flagrante.

O autor confesso deve responder por tentativa de homicídio e permanece à disposição da Justiça.

