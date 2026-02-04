Suspeitos de espancar e esfaquear homem durante briga de rua são presos em Goiânia

Vítima tenta fugir mas é alcançada, agredida e derrubada no chão, sem conseguir se levantar

Natália Sezil - 04 de fevereiro de 2026

Briga foi registrada por câmeras de segurança. (Foto: Reprodução)

Três pessoas foram presas após uma briga generalizada envolvendo moradores em situação de rua. A confusão aconteceu na noite de segunda-feira (02), em Goiânia.

Uma câmera de segurança filmou toda a ação, registrada às 20h44. A vítima aparece fugindo de um grupo de pelo menos seis pessoas, que usam pedaços de madeira para atacá-la.

O homem é alcançado, agredido e derrubado no chão, onde continua sendo chutado. Depois disso, os suspeitos deixam o local, e a vítima continua caída no meio da rua, esfaqueada.

Na sequência, uma testemunha se aproxima e parece acionar a Polícia Militar (PM).

Segundo divulgado pelo Comando de Policiamento da Capital (CPC) nesta quarta-feira (04), dois dos homens envolvidos nas agressões foram presos pelo batalhão de Choque logo após o ocorrido.

Um terceiro foi localizado posteriormente, nas proximidades do setor Solar Ville, região Oeste de Goiânia. De nacionalidade venezuelana e apontado como envolvido com o tráfico de drogas, ele confessou a participação e foi encaminhado à Central Geral de Flagrantes.

O caso segue sob tutela da Polícia Civil (PC), responsável pela identificação dos demais suspeitos e pelas providências cabíveis.

