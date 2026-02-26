Macarrão simples e delicioso: passo a passo de como fazer sem erros

Receita de macarrão simples e delicioso ensinada por Carla, do perfil Na Cozinha da Carly, viraliza pela praticidade e sabor caseiro

Gabriel Yuri Souto - 26 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela/Instagram/@ nacozinhadakarle)

Uma receita de macarrão simples e delicioso tem chamado atenção nas redes sociais pela facilidade no preparo e pelo resultado cremoso e saboroso.

Karle, do perfil @nacozinhadakarle, compartilhou o passo a passo em vídeo e ensina a preparar o prato com poucos ingredientes e técnicas básicas de cozinha.

Ingredientes:

• Meio pacote de macarrão cozido

• 1 cebola grande

• 4 dentes de alho médios

• Corante a gosto

• Óleo a gosto

• 3 colheres bem generosas de extrato de tomate

• Cheiro-verde a gosto

• 1 concha e meia da água do cozimento do macarrão

Logo no início, a criadora explica que a proposta é preparar um macarrão acessível, rápido e sem complicações. Segundo ela, a receita funciona bem tanto para refeições do dia a dia quanto para quem busca algo prático sem abrir mão do sabor.

Refogado é a base do sabor

Primeiramente, Karle orienta adicionar um fio generoso de óleo na panela, suficiente para refogar os temperos. Em seguida, acrescente a cebola picada e o alho amassado e deixe dourar até liberar aroma e sabor.

Depois disso, a receita ganha cor e intensidade quando Karle adiciona corante a gosto. Logo após, ela coloca três colheres bem generosas de extrato de tomate, que formam a base do molho e deixam o macarrão mais encorpado.

Uso da água do cozimento faz diferença

Na sequência, a criadora recomenda adicionar uma concha e meia da água do cozimento do macarrão ao molho. Esse detalhe faz diferença, pois o amido presente na água ajuda a deixar o molho mais cremoso e bem incorporado.

Além disso, você pode adicionar pimenta-do-reino moída para realçar o sabor. Em seguida, misture bem todos os ingredientes até o molho ficar uniforme e pronto para receber a massa.

Finalização simples e rápida

Com o molho pronto, coloque o macarrão já cozido diretamente na panela. Karle explica que utilizou espaguete, mas ressalta que qualquer tipo de massa funciona, conforme a preferência de cada pessoa.

Depois, mexa continuamente para que o macarrão absorva todo o molho. Por fim, finalize com bastante cheiro-verde, que traz frescor e aroma ao prato. Assim, o macarrão simples e delicioso fica pronto para servir e mantém a proposta de uma receita prática, econômica e cheia de sabor caseiro.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!