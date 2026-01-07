Pão caseiro fácil e fofinho: receita com poucos ingredientes e sem mistério
Com farinha, água morna e fermento, você faz um pão macio em casa, com casquinha dourada e sabor de padaria
Nada como o cheirinho de pão saindo do forno para transformar o café da manhã ou o lanche da tarde. E a boa notícia é que dá para fazer pão caseiro simples, com ingredientes básicos e um passo a passo bem direto — mesmo para quem nunca se aventurou na panificação.
A receita que virou queridinha na internet aposta no essencial: farinha, fermento, água morna e poucos complementos para garantir uma massa macia, bem crescida e com aquele dourado irresistível. A seguir, confira como preparar.
Ingredientes do pão caseiro simples
– 500 g de farinha de trigo
– 10 g de fermento biológico seco
– 10 g de sal
– 50 g de açúcar
– 300 ml de água morna
– 50 ml de óleo vegetal
Como fazer pão caseiro
1) Prepare a massa
Em uma tigela grande, misture a farinha, o açúcar e o sal. Em seguida, adicione o fermento e vá colocando a água morna aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea.
Por fim, acrescente o óleo e misture bem.
2) Sove até ficar elástica
Transfira para uma bancada enfarinhada e sove por cerca de 10 minutos, até a massa ficar mais lisa e elástica.
3) Deixe crescer
Cubra com um pano limpo e deixe descansar por aproximadamente 1 hora, ou até dobrar de volume.
4) Modele e faça o segundo descanso
Modele o pão (ou divida em porções menores), coloque em uma assadeira untada ou forrada com papel manteiga e deixe descansar mais 30 minutos.
5) Asse até dourar
Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 30 minutos, ou até dourar. Um bom truque é bater levemente na parte de baixo: se fizer som “oco”, está pronto.
Dicas para o pão ficar bem macio
Água morna, não quente: se estiver muito quente, pode prejudicar o fermento.
Sova bem feita: é ela que dá estrutura e deixa o miolo mais fofinho.
Respeite o descanso: é o que garante crescimento e leveza.
Como armazenar
O pão costuma ficar melhor nos primeiros dois dias. Depois disso, vale guardar em recipiente bem fechado — ou fatiar e congelar para consumir aos poucos.
Se quiser, eu adapto essa matéria para o padrão do Portal 6 com intertítulos mais “clicáveis”, FAQ curto e variações (pão com ervas, queijo ou integral) mantendo a mesma base.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!