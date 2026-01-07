Pão caseiro fácil e fofinho: receita com poucos ingredientes e sem mistério

Com farinha, água morna e fermento, você faz um pão macio em casa, com casquinha dourada e sabor de padaria

Isabella Valverde - 07 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Nada como o cheirinho de pão saindo do forno para transformar o café da manhã ou o lanche da tarde. E a boa notícia é que dá para fazer pão caseiro simples, com ingredientes básicos e um passo a passo bem direto — mesmo para quem nunca se aventurou na panificação.

A receita que virou queridinha na internet aposta no essencial: farinha, fermento, água morna e poucos complementos para garantir uma massa macia, bem crescida e com aquele dourado irresistível. A seguir, confira como preparar.

Ingredientes do pão caseiro simples

– 500 g de farinha de trigo

– 10 g de fermento biológico seco

– 10 g de sal

– 50 g de açúcar

– 300 ml de água morna

– 50 ml de óleo vegetal

Como fazer pão caseiro

1) Prepare a massa

Em uma tigela grande, misture a farinha, o açúcar e o sal. Em seguida, adicione o fermento e vá colocando a água morna aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea.

Por fim, acrescente o óleo e misture bem.

2) Sove até ficar elástica

Transfira para uma bancada enfarinhada e sove por cerca de 10 minutos, até a massa ficar mais lisa e elástica.

3) Deixe crescer

Cubra com um pano limpo e deixe descansar por aproximadamente 1 hora, ou até dobrar de volume.

4) Modele e faça o segundo descanso

Modele o pão (ou divida em porções menores), coloque em uma assadeira untada ou forrada com papel manteiga e deixe descansar mais 30 minutos.

5) Asse até dourar

Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 30 minutos, ou até dourar. Um bom truque é bater levemente na parte de baixo: se fizer som “oco”, está pronto.

Dicas para o pão ficar bem macio

Água morna, não quente: se estiver muito quente, pode prejudicar o fermento.

Sova bem feita: é ela que dá estrutura e deixa o miolo mais fofinho.

Respeite o descanso: é o que garante crescimento e leveza.

Como armazenar

O pão costuma ficar melhor nos primeiros dois dias. Depois disso, vale guardar em recipiente bem fechado — ou fatiar e congelar para consumir aos poucos.

