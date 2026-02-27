Ação rápida da Polícia Militar salva bebê após queda em Anápolis

Equipe fazia patrulhamento quando foi abordada pela mãe da criança, que pedia socorro

Augusto Araújo - 27 de fevereiro de 2026

Mãe acionou equipe da PM após queda da filha. (Foto: Reprodução)

Uma ação rápida da Polícia Militar ajudou a garantir o atendimento imediato a uma bebê que sofreu uma queda e bateu a cabeça, na noite desta quinta-feira (26), em Anápolis.

De acordo com apurações do Portal 6, uma equipe do 4º Batalhão da Polícia Militar (BPM) realizava patrulhamento pela Avenida Pedro Ludovico, no bairro Vivian Parque I Etapa, quando foi abordada por uma mãe desesperada pedindo socorro.

Segundo relato, a criança havia caído, batido a cabeça e estava chorando muito.

Diante da situação, os policiais colocaram imediatamente a bebê, uma irmã dela e a mãe na viatura e seguiram até a UPA Pediátrica para agilizar o atendimento.

Na unidade de saúde, a criança recebeu assistência médica imediata.

Após o atendimento, a família agradeceu aos policiais pela rapidez na resposta, destacando que a agilidade da equipe foi fundamental para evitar complicações mais graves.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!