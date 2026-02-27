Ação rápida da Polícia Militar salva bebê após queda em Anápolis
Equipe fazia patrulhamento quando foi abordada pela mãe da criança, que pedia socorro
Uma ação rápida da Polícia Militar ajudou a garantir o atendimento imediato a uma bebê que sofreu uma queda e bateu a cabeça, na noite desta quinta-feira (26), em Anápolis.
De acordo com apurações do Portal 6, uma equipe do 4º Batalhão da Polícia Militar (BPM) realizava patrulhamento pela Avenida Pedro Ludovico, no bairro Vivian Parque I Etapa, quando foi abordada por uma mãe desesperada pedindo socorro.
Segundo relato, a criança havia caído, batido a cabeça e estava chorando muito.
Diante da situação, os policiais colocaram imediatamente a bebê, uma irmã dela e a mãe na viatura e seguiram até a UPA Pediátrica para agilizar o atendimento.
Na unidade de saúde, a criança recebeu assistência médica imediata.
Após o atendimento, a família agradeceu aos policiais pela rapidez na resposta, destacando que a agilidade da equipe foi fundamental para evitar complicações mais graves.
