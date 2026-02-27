Os eletrodomésticos que devem ser tirados da tomada durante a chuva, segundo técnicos
Tempestades com raios podem provocar surtos na rede e queimar aparelhos mesmo sem atingir a casa
Quando a chuva vem acompanhada de relâmpagos e trovões, o risco não está apenas nas ruas. Dentro de casa, o principal perigo é o chamado surto elétrico, uma variação brusca de tensão que pode ocorrer durante descargas atmosféricas ou instabilidade na rede.
Esse pico de energia pode percorrer a fiação e atingir equipamentos conectados às tomadas, danificando placas, fontes e componentes internos.
Por isso, eletricistas e técnicos em manutenção reforçam um alerta recorrente: em caso de tempestade com raios, é recomendável retirar da tomada os aparelhos mais sensíveis e de maior valor, especialmente se a região costuma registrar quedas de energia ou oscilações frequentes.
Aparelhos que devem sair da tomada
Entre os itens considerados mais vulneráveis estão:
1. Televisores e aparelhos conectados, como TV Box e dispositivos de streaming
Mesmo em modo de espera, continuam energizados e podem sofrer danos com variações de tensão.
2. Videogames e consoles
São eletrônicos que possuem componentes delicados e costumam representar alto custo de reposição.
3. Computadores, notebooks conectados ao carregador e monitores
Frequentemente apontados como campeões de prejuízo em períodos de tempestade.
4. Modem e roteador de internet
Que permanecem ligados 24 horas por dia e são alvos comuns de queima durante surtos.
5. Carregadores de celular, tablet e outros dispositivos
Apesar de pequenos, também podem ser danificados.
6. Micro-ondas e eletroportáteis
Como airfryer, cafeteira e sanduicheira, principalmente se estiverem conectadas à tomada sem uso.
E os eletrodomésticos maiores?
Geladeira, freezer e máquina de lavar costumam gerar dúvidas. Em geral, não é prático desligá-los a cada chuva, especialmente porque conservam alimentos ou fazem parte da rotina diária.
No entanto, em regiões com histórico de quedas constantes de energia durante tempestades, pode ser prudente desligá-los antes que o temporal se intensifique.
Especialistas destacam que a melhor forma de proteção a longo prazo não é apenas retirar da tomada, mas investir em instalação elétrica adequada, aterramento eficiente e dispositivos de proteção contra surtos no quadro de energia.
Outro ponto importante é o timing. O ideal é desconectar os aparelhos antes que os raios estejam muito próximos. Durante uma tempestade intensa, mexer em tomadas e fios pode não ser seguro.
Nesses casos, a orientação é evitar o uso de equipamentos ligados à rede elétrica até que o tempo estabilize.
Em períodos de chuvas fortes, prevenir é sempre mais barato do que consertar. Um simples gesto pode evitar prejuízos e dores de cabeça após a tempestade passar.
