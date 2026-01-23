Energia mais cara: item esquecido na tomada pode encarecer a conta no final do mês

Dispositivo comum segue consumindo eletricidade em modo stand-by e pode aumentar a conta sem que o morador perceba

Layne Brito - 23 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/ Pexels)

Com a energia elétrica cada vez mais cara, pequenos hábitos do dia a dia podem fazer diferença no valor da conta no fim do mês. Um deles é deixar aparelhos esquecidos na tomada, mesmo quando não estão em uso.

O consumo é baixo individualmente, mas constante, o que acaba impactando o orçamento.

O principal vilão é o chamado modo stand-by, quando o aparelho parece desligado, mas continua consumindo energia apenas por estar conectado à tomada.

Esse gasto “invisível” ocorre em itens comuns como carregadores de celular, televisores, micro-ondas, cafeteiras elétricas, videogames e computadores.

Especialistas explicam que carregadores, por exemplo, continuam puxando energia mesmo sem o celular conectado. Já televisores e outros eletrônicos mantêm circuitos internos ativos para responder rapidamente ao controle remoto, o que mantém o consumo contínuo.

Embora o gasto de um único aparelho seja pequeno, a soma de vários equipamentos ligados 24 horas por dia pode representar um aumento significativo na conta ao longo do mês.

Em alguns casos, esse consumo pode chegar a até 10% do valor total da fatura, dependendo da quantidade de aparelhos e do tempo conectados.

A orientação é simples: sempre que possível, retirar os equipamentos da tomada quando não estiverem em uso ou utilizar réguas com botão liga-desliga, que facilitam o controle do consumo.

Além de economizar, o hábito também ajuda a preservar os aparelhos e reduzir riscos elétricos.

Em tempos de reajustes frequentes na tarifa de energia, atenção aos detalhes pode ser um passo importante para manter a conta sob controle.

