Pai constrói casa de madeira do zero para tirar filha do aluguel com técnica e planejamento

Casa de madeira une economia, técnica e estratégia familiar para garantir moradia própria à jovem

Gabriel Dias - 28 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/FAMÍLIA VNE – Vivendo na Estrada)

Em meio ao aumento dos aluguéis e à dificuldade de acesso à moradia própria, um pai em Santa Catarina decidiu resolver o problema de forma prática: arregaçou as mangas e começou a construir, do zero, uma casa de madeira para a filha de 27 anos.

Com terreno já adquirido e planejamento enxuto, a meta era clara — entregar uma moradia funcional, resistente e rápida de executar.

O projeto, conduzido por Reginaldo, do canal Vivendo na Estrada, aposta em uma estrutura elevada sobre pilotis de concreto com cerca de um metro de comprimento, enterrados entre 50 e 70 centímetros, conforme o desnível do terreno.

Os pilares recebem amarração com arame grosso para reforçar o travamento e aumentar a estabilidade diante das rajadas de vento típicas da região Sul.

A base da casa segue lógica modular: três metros de largura, com pilar central criando vãos de 1,5 metro, e comprimento de 7,5 metros dividido no mesmo padrão.

O assoalho é sustentado por vigas espaçadas a cada 60 centímetros. Um detalhe técnico chama a atenção: os caibros de pinos tratados em autoclave são instalados com a “barriga” voltada para cima, permitindo que o peso da estrutura ajude a corrigir possíveis deformações ao longo do tempo.

Segundo o relato, a obra levou cerca de 12 dias para avançar da estrutura ao acabamento básico, com custo aproximado de R$ 18 mil em materiais, sem incluir mão de obra.

Parte do revestimento cerâmico foi terceirizada, ao valor citado de R$ 25 por metro quadrado.

A construção é reflexo da atualidade do brasileiro: a busca por reduzir despesas, acelerar prazos e garantir estabilidade para quem está começando a vida adulta.



Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!