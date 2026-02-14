Aumento do aluguel: proprietários de imóveis estão proibidos de aumentar o valor por 20 anos nesta cidade

Nova regra impede que donos de imóveis da cidade aumentem o aluguel por 20 anos e já está dando o que falar entre moradores e proprietários

Gabriel Dias - 14 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube)

Em uma das maiores metrópoles do planeta, qualquer centavo é contado ao fim do mês, e essa cidade decidiu tomar uma decisão sensível para o mercado imobiliário: o reajuste nos valores de aluguel.

A cidade em questão é Nova York, a gigante dos Estados Unidos, onde a prefeitura anunciou, no início de 2026, um programa de “congelamento de aluguel” que impede aumentos em imóveis regulados por um período que pode chegar a 20 anos, com o intuito de tornar as moradias mais acessíveis para pessoas de baixa renda.

A medida faz parte de um pacote da gestão do prefeito Zohran Mamdani, que colocou a meta de diminuir o custo de vida em sua agenda e realmente faz jus a isso.

O atual prefeito apresentou o congelamento como uma forma de dar segurança financeira aos moradores que vivem sob a ameaça de reajustes consecutivos.

O plano pretende alcançar cerca de 1 milhão de imóveis com aluguel regulado.

Para agradar ao bolso de todos, a prefeitura também tomou uma decisão: conceder incentivos fiscais aos proprietários de imóveis e investir na manutenção e preservação desses imóveis.

A decisão gerou debates entre moradores. Movimentos sociais tratam o congelamento dos preços como uma vitória e conquista.

Do outro lado, representantes do setor imobiliário alertam para os impactos nos investimentos e na oferta de imóveis nos próximos anos.

