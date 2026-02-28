Pessoas fiéis e que não traem no relacionamento costumam nascer nesse mês, segundo a astrologia

Para astrólogos, alguns períodos do ano favorecem perfis mais leais, estáveis e avessos a “jogos” amorosos

Layne Brito - 28 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Netflix)

A pergunta parece simples, mas mexe com curiosidade e com o lado emocional de qualquer pessoa: existe um “mês de nascimento” mais ligado à fidelidade? Na astrologia, a resposta nunca vem como sentença definitiva porque ninguém é só um signo, e mapas astrais completos envolvem ascendente, lua, Vênus, Marte e uma lista enorme de combinações.

Ainda assim, astrólogos defendem que certos períodos do ano, por reunirem energias mais estáveis e comprometidas, tendem a formar perfis que valorizam mais a palavra, a constância e o vínculo afetivo.

É nesse ponto que aparece uma ideia recorrente: pessoas nascidas em setembro costumam ser associadas a um comportamento mais fiel e comprometido especialmente quando falamos de relacionamentos sérios, rotina a dois e construção de confiança ao longo do tempo.

Setembro é, na maior parte do mês, regido por Virgem, um signo frequentemente associado a responsabilidade, organização, coerência e senso de dever.

Na leitura astrológica, virginianos tendem a:

observar detalhes e perceber incoerências com facilidade;

valorizar acordos claros e respeito mútuo;

preferir estabilidade emocional a aventuras impulsivas;

demonstrar lealdade por atitudes práticas, não por promessas.

O raciocínio é que, para esse tipo de perfil, trair seria menos “tentação” e mais um descontrole que quebra aquilo que ele mais preza: previsibilidade, confiança e consistência.

“Não trair” é mais do que signo

Mesmo dentro da astrologia, a fidelidade não depende apenas do signo solar. Astrólogos costumam apontar que fatores como:

Vênus (como a pessoa ama),

Marte (como deseja),

Lua (como sente e busca segurança),

e a Casa 7 (parcerias)

podem mudar completamente o comportamento afetivo de alguém.

Ou seja: nascer em setembro pode indicar tendência a um estilo mais “leal”, mas não garante nada sozinho. A astrologia trabalha com inclinações, não com certezas.

Além de setembro, leituras astrológicas costumam incluir meses ligados a signos de terra e água como os mais associados à constância e ao compromisso, por valorizarem segurança emocional, vínculo e construção de vida a dois.

Ainda assim, setembro costuma aparecer no topo por reunir uma reputação de “pé no chão” e foco em relações bem definidas.

Se a dúvida é sobre fidelidade, astrólogos recomendam olhar mais para o comportamento real do que para a data de nascimento.

Alguns sinais práticos costumam pesar mais do que qualquer mapa:

coerência entre fala e atitudes;

transparência em decisões;

respeito por limites;

responsabilidade afetiva.

No fim, a astrologia pode ser uma lente divertida e até útil para entender estilos de amar. Mas fidelidade, de verdade, costuma nascer mais de caráter, acordos e escolhas repetidas do que do calendário.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!