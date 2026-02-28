Sem transporte da prefeitura, avô leva neta à escola em carrinho de reciclagem para ela não perder aulas

Com ônibus quebrados e sem previsão de retorno, alunos do Macapá enfrentam dificuldades para chegar à escola

Gabriel Dias Gabriel Dias -
Avô leva neta à escola em carrinho de reciclagem para ela não perder aulas
(Foto: Divulgação/Detran)

Enquanto os ônibus escolares permanecem parados na zona oeste de Macapá, um avô encontrou uma solução improvisada para garantir que a neta não falte às aulas: levá-la diariamente em um carrinho de recicláveis.

A cena, registrada em fevereiro de 2026, expõe o impacto direto da interrupção do transporte público na rotina de centenas de estudantes.

A situação atinge a Escola Municipal Gerson Trindade, localizada no bairro do Trilho. Segundo relatos da comunidade, dois ônibus responsáveis pela rota apresentam problemas mecânicos, e não há previsão para retorno.

Leia também

Com mais de 500 crianças matriculadas para o ano letivo de 2026, a unidade enfrenta queda na frequência.

É nesse cenário que Seu Manoel, catador de recicláveis, usa seu carrinho de reciclagem para levar sua neta à escola.

O esforço diário simboliza a tentativa de manter o vínculo da criança com a sala de aula, mesmo diante das dificuldades logísticas.

Moradores da região relatam que as autoridades apenas informaram sobre o problema, mas não deram nenhum prazo para a solução.

O episódio também reacende críticas recentes. Em novembro de 2025, a escola teria ficado duas semanas sem aulas, e mães chegaram a protestar em frente à unidade, cobrando esclarecimentos.

Sem transporte regular e com acesso precário, a rotina escolar no bairro do Trilho depende, hoje, de improvisos — e da disposição de familiares que se recusam a deixar o ano letivo começar com ausências forçadas.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Gabriel Dias

Gabriel Dias

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG). Apaixonado por Telejornalismo e Jornalismo Cultural.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.