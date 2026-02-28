Tenente da PM se defende de acusações e afirma ter sido vítima de golpe praticado pela manicure

Em vídeo divulgado nas redes sociais, a Rhainna Lima detalha versão dos fatos e nega prática de crime

Ícaro Gonçalves - 28 de fevereiro de 2026

Em vídeo divulgado nas redes sociais, a Rhainna Lima detalha versão dos fatos e nega prática de crime (Fotos: Reprodução/Redes sociais)

A policial militar Rhainna Gomes Lima, de 40 anos, decidiu vir a público apresentar o outro lado do caso envolvendo uma suspeita de agiotagem. Tenente da Polícia Militar de Goiás, Rhainna disse que teria sofrido um golpe da manicure que a denunciou.

“Em 2024, eu emprestei dinheiro para ela, para o filho, para a filha, para a irmã e para a sobrinha dela. E isso confiando nela e que ela pagaria normalmente. O que acontece é que ela não pagou esse dinheiro. E veio me enrolando por anos e nada dela pagar”, afirmou.

No vídeo divulgado nas redes sociais na quinta-feira (26), Rhainna confirma que chegou a ter conversas confrontando a manicure, cobrando os valores emprestados.

“Em alguns momentos eu engrossei com ela. Mas quando falei que o negócio ia ficar feio pro lado dela, eu falava que nós iriamos pra delegacia. Porque ela e a família dela me ludibriaram, estavam me dando um golpe que poderia configurar até estelionato”, completou.

Por fim, a tenente afirma que a denúncia contra ela seria uma tentativa da manicure de dar um fim na situação sem ter que quitar a dívida.

Em tempo

Rhainna foi denunciada por uma manicure de Aparecida de Goiânia, supostamente por agiotagem e ameaças.

Conforme as investigações, a manicure teria assumido uma dívida com a tenente no valor de R$ 2 mil. Entretanto, mesmo após já ter pago mais de R$ 18 mil, ela ainda estaria sendo cobrada para fazer mais pagamentos.

Em nota à imprensa, a Polícia Militar informou que abriu procedimento administrativo para apurar eventual transgressão disciplinar e indícios relacionados à possível prática de crime militar.

Confira a nota na íntegra:

A Polícia Militar do Estado de Goiás informa que tomou conhecimento da denúncia protocolada junto ao Ministério Público em 04 de fevereiro de 2026, envolvendo uma policial militar.

O Comando da Corporação determinou a imediata abertura de Procedimento Administrativo, com o objetivo de apurar eventual transgressão disciplinar e verificar a existência de indícios relacionados à possível prática de crime militar, nos termos da legislação em vigor.

A Policial Militar encontra-se, atualmente, no exercício exclusivo de atividades administrativas.

A Corporação reafirma que não tolera desvios de conduta e atua com rigor técnico, imparcialidade e estrita observância da legalidade na análise de qualquer denúncia envolvendo seus integrantes.

OUTRO LADO 🗣️ Tenente da PM se defende de acusações e afirma ter sido vítima de golpe praticado pela manicure Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/38sU7W4D42 — Portal 6 (@portal6noticias) February 28, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!