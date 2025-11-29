Imagens mostram como quadrilha de agiotas comandada por PM e advogada de Luziânia torturavam devedores

Em vídeo, suspeitos aparecem desferindo golpes com cassetetes e ameaçando um homem, ajoelhado ao chão

Davi Galvão - 29 de novembro de 2025

Vídeo mostra homem sendo espancado pelos suspeitos. (Foto: reprodução)

Golpes violentos com cassetete, xingamentos e humilhações, tudo gravado em vídeo. As imagens que chocaram a população de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, mostram o modus operandi de uma quadrilha investigada por agiotagem e extorsão.

Ao menos três policiais militares e uma advogada, esposa de um dos policiais, além de outros nove indivíduos foram presos, na última sexta-feira (28).

A prisão ocorreu no contexto da Operação Mão de Ferro, que também cumpriu mais de 10 mandados de busca e apreensão. A Polícia Civil (PC) acredita que a organização tenha movimentado mais de R$ 7 milhões oriundos das práticas ilícitas.

Em um vídeo, que mostra o momento de uma das agressões, a advogada Tatiane Meireles aparece com uma espécie de cassetete metálico na mão, golpeando por diversas vezes um homem, ajoelhado ao chão.

Outro homem também aparece, auxiliando nos ataques e informando que a vítima teria “até nove da noite” e que “aqui no Goiás você vai aprender como funciona”.

Conforme apurado pelo Metrópoles, Hébert Póvoa, um dos policiais militares no esquema e também líder do grupo criminoso, é casado com a advogada Tatiana Meireles, a mesma que aparece nas imagens.

A PC segue investigando o caso.

