Irã promete maior ataque de sua história

Líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, foi morto neste sábado (28) no inédito ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel contra a teocracia instalada em 1979

Folhapress - 01 de março de 2026

Míssil iraniano atingiu uma base dos Estados Unidos no Bahrein como parte de retaliação. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

IGOR GIELOW

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Após confirmar a morte do líder supremo Ali Khamenei, o Irã prometeu segundo a mídia estatal “a maior ação ofensiva da história da República Islâmica”, fundada em 1979.

Segundo a Guarda Revolucionária, ente militar principal do país, haverá retaliação pelo ataque americano e israelense contra alvos ligados aos EUA e ao Estado judeu no Oriente Médio nas próximas horas.

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, foi morto neste sábado (28) no inédito ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel contra a teocracia instalada em 1979, cujo futuro está em suspenso.

Altas autoridades do país e de suas Forças Armadas, além de talvez o presidente Masoud Pezeshkian, também morreram. Os bombardeios continuaram na madrugada deste domingo (1º), como Donald Trump havia dito que iriam.

A morte do líder foi confirmada, após horas de negativas, pela mídia estatal iraniana. Com isso, Khamenei se torna o primeiro chefe de Estado no poder assassinado em uma operação comandada por Washington na história. Também foram mortos na ação uma das duas filhas do líder, que tinha outros 4 filhos, além de um neto, um genro e uma nora.

