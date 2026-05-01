De garimpeiro a bilionário: a história do dono da terceira maior rede de supermercados do Brasil que fatura bilhões por ano

Um passado marcado pela dureza do trabalho manual precede uma ascensão financeira sem precedentes

Magno Oliver Magno Oliver -
De garimpeiro a bilionário: a história do dono da terceira maior rede de supermercados do Brasil que fatura bilhões por ano
(Foto: Imagem: Divulgação/Grupo Mateus)

A ascensão do varejo alimentar no Brasil ganhou um capítulo histórico com a consolidação de um império vindo do Maranhão. O mercado observa atentamente como uma pequena mercearia se transformou em uma potência econômica capaz de faturar bilhões anualmente.

Este fenômeno empresarial demonstra a força do empreendedorismo regional frente aos grandes grupos internacionais. A marca agora ocupa posições de destaque nos rankings financeiros mais importantes do continente.

Do garimpo ao topo do varejo

A trajetória de Ilson Mateus Rodrigues começou longe dos escritórios luxuosos, nos anos 80, como garimpeiro na região de Serra Pelada. Após tentativas frustradas na mineração, ele abriu uma pequena loja em Balsas, no sul do Maranhão, vendendo cachaça e mantimentos básicos.

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Sua visão estratégica permitiu que o negócio crescesse organicamente através de modelos diversificados de atacado e varejo. Hoje, o Grupo Mateus é oficialmente a terceira maior rede de supermercados do país, segundo a ABRAS.

Números que impressionam o mercado

Dados oficiais de 2026 reforçam que a companhia mantém um faturamento bruto superior a R$ 30 bilhões de reais por ano. Com mais de 250 lojas espalhadas por estados como Pará, Ceará e Pernambuco, a rede gera milhares de empregos diretos.

Listada na B3, a empresa atraiu investidores globais que apostam na sua logística eficiente para o Norte e Nordeste. Ilson Mateus figura na lista da Forbes como um dos brasileiros mais ricos da atualidade.

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Magno Oliver

Magno Oliver

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Escreve para o Portal 6 desde julho de 2023.

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