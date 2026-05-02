Mistura de açúcar, vinagre e detergente: para que serve e quando devemos usar

Ingredientes comuns da cozinha podem ajudar em um incômodo doméstico, desde que usados do jeito certo e com segurança

Layne Brito - 02 de maio de 2026

(Foto; Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Alguns problemas dentro de casa aparecem de forma silenciosa. Primeiro, é apenas um detalhe perto da fruteira. Depois, algo começa a incomodar ao redor da pia, do lixo ou de recipientes deixados sobre a bancada.

Na maioria das vezes, muita gente tenta resolver apenas limpando a superfície ou jogando fora algum alimento mais maduro.

Porém, quando o incômodo persiste, uma solução simples, feita com itens que quase todo mundo tem em casa, pode ajudar a controlar a situação.

A mistura de açúcar, vinagre e detergente chama atenção justamente por isso.

Embora pareça improvável, a combinação pode ser útil em momentos específicos da rotina doméstica, principalmente quando o problema está concentrado em pequenos pontos da cozinha.

Para que serve a mistura de açúcar, vinagre e detergente

A mistura serve como uma armadilha caseira para mosquitinhos de fruta e pequenas moscas que costumam aparecer perto de frutas maduras, lixeiras, ralos e restos de alimentos.

O açúcar e o vinagre ajudam a atrair os insetos pelo cheiro adocicado e fermentado.

Já o detergente altera a superfície do líquido, dificultando que eles escapem depois de entrarem em contato com a mistura.

Para fazer, basta colocar um pouco de vinagre em um recipiente pequeno, acrescentar uma colher de açúcar e algumas gotas de detergente.

Depois, deixe o pote próximo ao local onde os mosquitinhos aparecem com mais frequência.

Quando devemos usar essa solução

A armadilha pode ser usada quando há presença leve ou moderada desses insetos na cozinha, especialmente em períodos de calor ou quando frutas ficam expostas por mais tempo.

No entanto, ela não substitui a limpeza.

É importante lavar lixeiras, higienizar ralos, descartar alimentos estragados e evitar restos de comida sobre a pia.

Cuidados importantes

A mistura deve ficar longe de crianças e animais domésticos. Além disso, não deve ser combinada com água sanitária, amônia, desinfetantes fortes ou outros produtos químicos.

Usada corretamente, ela pode ajudar a reduzir o incômodo e deixar a cozinha mais agradável no dia a dia.

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