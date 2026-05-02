Adeus, ferrugem no portão: o detalhe na pintura que evita descascados e mantém o ferro protegido por anos

Pequenos cuidados antes da pintura fazem diferença no acabamento e ajudam o portão a resistir melhor ao tempo

Layne Brito - 02 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Com o tempo, é comum que o portão de ferro comece a dar sinais de desgaste. Primeiro aparecem pequenas manchas, depois pontos ásperos, falhas na tinta e, quando o problema avança, a estrutura perde aquele aspecto de cuidado que valoriza a fachada da casa.

O que muita gente não percebe é que o resultado final da pintura não depende apenas da cor escolhida ou da quantidade de demãos aplicadas.

Na verdade, um detalhe feito antes da tinta chegar ao ferro pode definir se o portão vai ficar protegido por muito mais tempo ou se logo voltará a descascar.

A exposição ao sol, à chuva, à poeira e à umidade exige uma preparação cuidadosa.

Quando essa etapa é ignorada, a tinta pode até parecer bonita nos primeiros dias, mas tende a perder aderência, formar bolhas e abrir espaço para a ferrugem no portão.

O detalhe que protege o ferro por mais tempo

O principal cuidado antes da pintura final é aplicar um fundo anticorrosivo.

Esse produto funciona como uma camada de proteção entre o metal e a tinta, ajudando a impedir o avanço da umidade e melhorando a fixação do acabamento.

Antes disso, porém, o portão precisa estar limpo, seco e livre de partes soltas.

A recomendação é remover poeira, gordura e sujeiras com água, detergente neutro e pano ou escova macia.

Depois, o ideal é lixar as áreas irregulares, retirando tinta descascada e pontos de ferrugem superficial.

Como evitar marcas e descascados

Outro erro comum está na pressa durante a aplicação. Camadas muito grossas podem escorrer, deixar marcas aparentes e prejudicar a secagem.

O mais indicado é pintar em camadas finas, sempre respeitando o tempo de secagem informado pelo fabricante.

A aplicação deve seguir o mesmo sentido, de preferência de cima para baixo, para garantir um acabamento mais uniforme.

Cantos, soldas e partes mais expostas à chuva merecem atenção extra. Esses pontos costumam acumular umidade e, por isso, podem enferrujar primeiro.

Manutenção também faz diferença

Depois da pintura, vale observar o portão periodicamente. Pequenos riscos ou descascados devem ser corrigidos rapidamente, antes que a ferrugem se espalhe.

Com limpeza regular, fundo anticorrosivo e tinta adequada para metal externo, o portão de ferro tende a ficar bonito, protegido e resistente por muito mais tempo.

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