Parece detalhe, mas muda tudo: nutricionista revela qual batata-doce é mais saborosa, a grossa ou a fina

Formato e textura influenciam no sabor e no resultado das receitas, segundo especialistas em nutrição

Isabella Victória - 01 de março de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Na banca do mercado, a dúvida parece simples: levo a batata-doce grossa ou a fina?

Para muita gente, o tamanho é apenas questão estética.

No entanto, segundo nutricionistas, o formato pode influenciar diretamente na textura, no sabor e até no resultado final da receita.

Embora ambas sejam nutritivas e versáteis, existem diferenças sutis que fazem a escolha certa transformar completamente o prato.

A batata-doce grossa costuma ser mais adocicada

De acordo com especialistas, a batata-doce com centro mais arredondado e estrutura mais encorpada tende a apresentar textura mais compacta.

Como cresce de maneira mais uniforme, ela desenvolve menos fibras internas e, consequentemente, fica mais macia após o cozimento.

Além disso, o sabor costuma ser mais intenso e levemente mais adocicado, principalmente quando assada inteira ou cozida no forno.

Outro ponto positivo é a estabilidade: ela mantém melhor o formato durante o preparo, sendo ideal para purês cremosos, rodelas assadas ou receitas recheadas.

Por isso, para quem busca textura uniforme e sabor marcante, a versão mais grossa geralmente leva vantagem.

A batata-doce fina também tem seus pontos fortes

Por outro lado, as batatas-doces mais finas não ficam atrás quando o assunto é praticidade.

Em geral, elas cozinham mais rápido e são mais fáceis de cortar em palitos ou fatias.

Isso as torna perfeitas para chips, tiras crocantes na air fryer ou preparações rápidas do dia a dia.

Embora possam apresentar textura um pouco mais fibrosa, continuam saborosas e nutritivas.

Portanto, a escolha depende muito do tipo de receita e do tempo disponível na cozinha.

O que realmente importa na hora da compra

Apesar da diferença entre grossa e fina, o principal critério continua sendo a qualidade do alimento. Nutricionistas recomendam observar:

Casca firme e levemente brilhante

Formato bem definido, com centro arredondado

Ausência de machucados ou muitos arranhões

Firmeza ao toque

Independentemente da espessura, uma batata-doce muito mole pode indicar que está passada.

Afinal, qual é mais saborosa?

No geral, a batata-doce grossa tende a oferecer sabor mais concentrado e textura mais macia após o preparo.

No entanto, a fina se destaca pela versatilidade e rapidez no cozimento.

Em resumo, não existe uma resposta absoluta. O melhor formato depende do prato que você quer preparar.

Ainda assim, se a dúvida persistir, apostar na mais firme e bem formada costuma ser a escolha mais segura — e saborosa.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!