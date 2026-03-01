Parece detalhe, mas muda tudo: nutricionista revela qual batata-doce é mais saborosa, a grossa ou a fina
Formato e textura influenciam no sabor e no resultado das receitas, segundo especialistas em nutrição
Na banca do mercado, a dúvida parece simples: levo a batata-doce grossa ou a fina?
Para muita gente, o tamanho é apenas questão estética.
No entanto, segundo nutricionistas, o formato pode influenciar diretamente na textura, no sabor e até no resultado final da receita.
Embora ambas sejam nutritivas e versáteis, existem diferenças sutis que fazem a escolha certa transformar completamente o prato.
A batata-doce grossa costuma ser mais adocicada
De acordo com especialistas, a batata-doce com centro mais arredondado e estrutura mais encorpada tende a apresentar textura mais compacta.
Como cresce de maneira mais uniforme, ela desenvolve menos fibras internas e, consequentemente, fica mais macia após o cozimento.
Além disso, o sabor costuma ser mais intenso e levemente mais adocicado, principalmente quando assada inteira ou cozida no forno.
Outro ponto positivo é a estabilidade: ela mantém melhor o formato durante o preparo, sendo ideal para purês cremosos, rodelas assadas ou receitas recheadas.
Por isso, para quem busca textura uniforme e sabor marcante, a versão mais grossa geralmente leva vantagem.
A batata-doce fina também tem seus pontos fortes
Por outro lado, as batatas-doces mais finas não ficam atrás quando o assunto é praticidade.
Em geral, elas cozinham mais rápido e são mais fáceis de cortar em palitos ou fatias.
Isso as torna perfeitas para chips, tiras crocantes na air fryer ou preparações rápidas do dia a dia.
Embora possam apresentar textura um pouco mais fibrosa, continuam saborosas e nutritivas.
Portanto, a escolha depende muito do tipo de receita e do tempo disponível na cozinha.
O que realmente importa na hora da compra
Apesar da diferença entre grossa e fina, o principal critério continua sendo a qualidade do alimento. Nutricionistas recomendam observar:
- Casca firme e levemente brilhante
- Formato bem definido, com centro arredondado
- Ausência de machucados ou muitos arranhões
- Firmeza ao toque
Independentemente da espessura, uma batata-doce muito mole pode indicar que está passada.
Afinal, qual é mais saborosa?
No geral, a batata-doce grossa tende a oferecer sabor mais concentrado e textura mais macia após o preparo.
No entanto, a fina se destaca pela versatilidade e rapidez no cozimento.
Em resumo, não existe uma resposta absoluta. O melhor formato depende do prato que você quer preparar.
Ainda assim, se a dúvida persistir, apostar na mais firme e bem formada costuma ser a escolha mais segura — e saborosa.
