Nutricionistas revelam fruta que auxilia na regeneração do fígado e limpeza do corpo

Especialistas destacam alimento asiático raro capaz de estimular energia e vitalidade natural

Magno Oliver - 11 de setembro de 2025

(FOTO: CAPTURA DE TELA / YOUTUBE / CANAL MONDINI PLANTAS)

Manter o fígado com alimentação natural e saudável é fundamental para garantir equilíbrio no organismo, pois ele atua filtrando toxinas, regulando hormônios e ajudando na digestão de gorduras.

A alimentação tem papel essencial na nossa rotina pois oferece nutrientes que reforçam as funções do órgão, principalmente de frutas.

Entre os alimentos que chamam a atenção dos nutricionistas está a nêspera (Eriobotrya japonica), fruta de origem asiática, cada vez mais presente nas mesas brasileiras.

Além do sabor adocicado e levemente ácido, ela é considerada um verdadeiro tesouro nutricional, capaz de beneficiar não só o fígado, mas também nosso organismo como um todo.

Nutricionistas revelam fruta que auxilia na regeneração do fígado e limpeza do corpo

Rica em antioxidantes, como carotenoides e vitamina C, a nêspera ajuda a reduzir inflamações e combater radicais livres, que prejudicam as células hepáticas. Seu teor de fibras contribui para a digestão e auxilia na eliminação de toxinas, favorecendo a chamada “limpeza interna” do organismo.

A nêspera contém potássio, essencial para o equilíbrio da pressão arterial, e pequenas quantidades de cálcio, ferro e magnésio. Também possui compostos como polifenóis e vitamina E, que contribuem para a proteção do fígado. A comunidade científica explica que esses componentes ajudam a regenerar células hepáticas e proteger o órgão de danos induzidos por toxinas.

Outro ponto importante é a presença do ácido ursólico, substância estudada por sua capacidade de proteger o fígado e estimular a regeneração celular. De acordo com nutricionistas, consumir a fruta regularmente pode colaborar para melhorar a saúde hepática, prevenir complicações metabólicas e até reforçar a imunidade.

Dá para consumir a nêspera fresca, em sucos, saladas de frutas e até em compotas. A recomendação é inserir a fruta dentro de uma dieta equilibrada, rica em vegetais, grãos integrais e proteínas magras, para potencializar seus efeitos benéficos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!