Psicólogos alertam sobre efeito das redes sociais em quem nasceu nos anos 2000

Especialistas citam riscos do uso intenso das redes sociais nos nascidos depois de 2000, e defendem medidas como limites e educação midiática

Gustavo de Souza - 01 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Fernando Frazão/Agência Brasil)

Eles cresceram com internet no bolso, viveram a adolescência entre feeds e stories e chegaram à vida adulta num mundo sempre conectado. Agora, psicólogos e entidades de referência em saúde alertam que a geração nascida nos anos 2000 enfrenta impactos específicos da exposição contínua às redes sociais — especialmente quando o uso vira medida de valor pessoal.

A discussão ganhou força com recomendações recentes sobre segurança digital e saúde mental. A Associação Americana de Psicologia (APA) defende educação em “alfabetização midiática” antes e durante o uso, para reduzir danos e incentivar escolhas mais saudáveis no ambiente online.

A vitrine perfeita e a comparação sem fim

Um dos pontos mais citados por especialistas é a comparação social intensificada. A lógica do “melhor momento”, com fotos editadas, rotinas idealizadas e conquistas em destaque, pode distorcer a percepção do que é uma vida comum, aumentando frustração e sensação de inadequação.

A APA ressalta que os efeitos não são iguais para todos: jovens com sintomas de ansiedade, depressão ou solidão podem se beneficiar do apoio online, mas também ficam mais vulneráveis a aspectos negativos do uso.

Curtidas, validação e pressão por performance

O alerta não se resume apenas ao tempo de tela, mas também está, principalmente, na qualidade da experiência. Busca por aprovação, exposição a conteúdos que reforçam padrões irreais e dificuldade de desconectar enchem a linha do tempo dos usuários.

Autoridades de saúde dos Estados Unidos alertaram recentemente que ainda não há evidências suficientes para afirmar que as redes sociais sejam plenamente seguras para crianças e adolescentes, defendendo medidas de proteção e acompanhamento.

Uso problemático cresce entre adolescentes

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam aumento do uso problemático de redes sociais entre adolescentes, de 7% (2018) para 11% (2022), reforçando o debate sobre compulsão, dificuldade de controle e prejuízos na rotina.

No Brasil, a pesquisa TIC Kids Online Brasil 2024 indica que 83% das crianças e adolescentes (9 a 17 anos) que usam internet têm perfis em redes sociais, o que ajuda a explicar por que parte da geração 2000 teve contato precoce com plataformas e métricas de engajamento.

O que pode proteger a saúde mental, na prática

Entre recomendações recorrentes de especialistas e entidades, aparecem medidas simples, como limitar horários, reduzir notificações, proteger o sono e filtrar o que aparece no feed, silenciando perfis e temas que acionem ansiedade ou comparação constante. A APA também recomenda que responsáveis e educadores orientem jovens a usar as redes de modo que favoreça suporte social e não substitua relações e atividades offline.

A mensagem central é de equilíbrio: redes podem informar, conectar e apoiar, mas, quando viram régua de autoestima, o custo psicológico tende a aparecer.

