Receita de lanche da tarde rápido e delicioso: pão francês recheado que salva o dia

Cansado de lanches sem graça? Descubra a receita perfeita para aqueles dias em que a fome aperta e o tempo é curto

Isabella Valverde - 09 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/TikTok)

Quem nunca se viu em um dilema na hora do lanche, buscando algo gostoso, rápido e que não exija muitos ingredientes? Pois existe uma receita que promete conquistar todos ao redor da mesa.

Inspirado em uma receita que é a “carta na manga” de muitos, o pão francês recheado é uma opção versátil e incrivelmente saborosa que promete conquistar seu paladar e otimizar seu tempo na cozinha.

Ingredientes

Para preparar este lanche delicioso, você vai precisar de:

– Pão francês (pode ser amanhecido);

– Queijo mussarela (em cubos ou fatias);

– Presunto (em cubos ou fatias);

– Requeijão ou maionese;

– Orégano a gosto;

– Outros recheios de sua preferência (calabresa, frango desfiado, legumes, etc.).

Modo de Preparo: Simples e Rápido

1. Prepare o Recheio Base: Comece cortando o queijo mussarela em cubos. Se for usar presunto, corte-o também. A dica é usar a criatividade aqui: calabresa, frango desfiado, ou até mesmo vegetais podem ser excelentes opções para variar o sabor.

2. Prepare o Pão: Pegue um pão francês (o amanhecido funciona perfeitamente!) e faça um buraco na parte superior, como se fosse uma “cesta”.

3. Base Cremosa: Dentro do buraco do pão, adicione uma boa quantidade de requeijão ou maionese. Capriche para garantir uma base cremosa e saborosa.

4. Recheie Generosamente: Agora, é hora de adicionar o recheio. Coloque os cubos de queijo mussarela e presunto (ou o recheio escolhido) dentro do pão.

5. Toque Final: Cubra o recheio com mais queijo mussarela e finalize com uma pitada generosa de orégano, que dará um aroma e sabor especial ao seu lanche.

6. Ao forno: Leve o pão recheado ao forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 15 minutinhos, ou até o queijo derreter e o pão ficar crocante e dourado.

Dicas e Variações

A beleza desta receita está na sua flexibilidade. Embora a combinação de queijo, presunto e requeijão seja um clássico que “não tem erro”, como mencionado no vídeo, sinta-se à vontade para explorar outros sabores:

Vegetariano: Tomate seco, azeitonas, milho, ervilha, brócolis. Experimente com queijos diferentes!

Carnes: Frango desfiado com catupiry, carne seca com abóbora, calabresa acebolada.

Temperos: Além do orégano, manjericão fresco, pimenta do reino ou um toque de pimenta calabresa podem elevar ainda mais o sabor.

Com esta receita de pão francês recheado, você tem em mãos a solução perfeita para um lanche rápido, prático e, acima de tudo, delicioso.

É a prova de que não é preciso complicação para desfrutar de uma refeição saborosa. Experimente e descubra por que este lanche se tornará seu novo favorito!

