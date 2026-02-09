Receita de lanche da tarde rápido e delicioso: pão francês recheado que salva o dia
Cansado de lanches sem graça? Descubra a receita perfeita para aqueles dias em que a fome aperta e o tempo é curto
Quem nunca se viu em um dilema na hora do lanche, buscando algo gostoso, rápido e que não exija muitos ingredientes? Pois existe uma receita que promete conquistar todos ao redor da mesa.
Inspirado em uma receita que é a “carta na manga” de muitos, o pão francês recheado é uma opção versátil e incrivelmente saborosa que promete conquistar seu paladar e otimizar seu tempo na cozinha.
Ingredientes
Para preparar este lanche delicioso, você vai precisar de:
– Pão francês (pode ser amanhecido);
– Queijo mussarela (em cubos ou fatias);
– Presunto (em cubos ou fatias);
– Requeijão ou maionese;
– Orégano a gosto;
– Outros recheios de sua preferência (calabresa, frango desfiado, legumes, etc.).
Modo de Preparo: Simples e Rápido
1. Prepare o Recheio Base: Comece cortando o queijo mussarela em cubos. Se for usar presunto, corte-o também. A dica é usar a criatividade aqui: calabresa, frango desfiado, ou até mesmo vegetais podem ser excelentes opções para variar o sabor.
2. Prepare o Pão: Pegue um pão francês (o amanhecido funciona perfeitamente!) e faça um buraco na parte superior, como se fosse uma “cesta”.
3. Base Cremosa: Dentro do buraco do pão, adicione uma boa quantidade de requeijão ou maionese. Capriche para garantir uma base cremosa e saborosa.
4. Recheie Generosamente: Agora, é hora de adicionar o recheio. Coloque os cubos de queijo mussarela e presunto (ou o recheio escolhido) dentro do pão.
5. Toque Final: Cubra o recheio com mais queijo mussarela e finalize com uma pitada generosa de orégano, que dará um aroma e sabor especial ao seu lanche.
6. Ao forno: Leve o pão recheado ao forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 15 minutinhos, ou até o queijo derreter e o pão ficar crocante e dourado.
Dicas e Variações
A beleza desta receita está na sua flexibilidade. Embora a combinação de queijo, presunto e requeijão seja um clássico que “não tem erro”, como mencionado no vídeo, sinta-se à vontade para explorar outros sabores:
Vegetariano: Tomate seco, azeitonas, milho, ervilha, brócolis. Experimente com queijos diferentes!
Carnes: Frango desfiado com catupiry, carne seca com abóbora, calabresa acebolada.
Temperos: Além do orégano, manjericão fresco, pimenta do reino ou um toque de pimenta calabresa podem elevar ainda mais o sabor.
Com esta receita de pão francês recheado, você tem em mãos a solução perfeita para um lanche rápido, prático e, acima de tudo, delicioso.
É a prova de que não é preciso complicação para desfrutar de uma refeição saborosa. Experimente e descubra por que este lanche se tornará seu novo favorito!
@danichomaeu amo esse lanche!
