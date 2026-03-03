Colisão entre carretas deixa pista da BR-153 bloqueada no trecho próximo ao CORA, em Goiânia
Um acidente na tarde desta terça-feira (03) envolvendo duas carretas que trafegavam pela BR-153 causou grande congestionamento no trecho próximo ao Complexo Oncológico de Referência de Goiás (CORA), em Goiânia.
Conforme apurado pelo Portal 6, o acidente aconteceu no sentido Terezópolis/Goiânia, enquanto uma forte chuva caía na região. Não foram registradas vítimas.
Imagens registradas mostram que as duas carretas ficaram atravessadas na pista da rodovia, bloqueando totalmente o fluxo de veículos.
Equipes da Triunfo Concebra e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no trecho da BR-153 atuando para liberar as faixas da rodovia.
Mais informações a qualquer momento.
