Colocar os pés em água quente com canela: para que serve e por que é recomendado

Escalda-pés com canela virou queridinho do autocuidado por unir calor, aroma e sensação de alívio, mas exige atenção em alguns casos

Layne Brito - 03 de março de 2026

(Foto: Reprodução/ Pexels)

Chegar em casa depois de um dia puxado e sentir os pés “latejando” é mais comum do que parece. É justamente nesse cansaço acumulado, de ficar muito tempo em pé, caminhar demais ou enfrentar o frio, que algumas práticas simples ganham força.

Entre elas, um ritual caseiro vem se popularizando: colocar os pés em água quente com canela.

O motivo vai além da tradição: o calor ajuda a relaxar, enquanto a canela adiciona um perfume marcante e uma sensação extra de conforto.

O escalda-pés funciona como uma pausa para o corpo. A água quente, por si só, já promove relaxamento muscular e pode trazer alívio para a tensão na sola e no tornozelo.

Quando a canela entra na mistura, o banho ganha um componente aromático que deixa o momento mais agradável e acolhedor, criando aquela sensação de “descompressão” típica de um cuidado simples, mas eficiente, especialmente no fim do dia.

Outro ponto que faz o método ser recomendado é a sensação de frescor e limpeza. Muitas pessoas usam o escalda-pés como forma de reduzir o mau odor, já que o suor e o uso prolongado de calçados fechados favorecem desconfortos.

A canela, nesse contexto, aparece como um ingrediente que reforça a experiência tanto pelo cheiro quanto pela percepção de que ajuda a “equilibrar” a rotina de cuidados com os pés.

Para fazer em casa, a ideia é manter o processo simples e confortável. Em uma bacia, coloque água quente em temperatura suportável e adicione canela em pau ou uma pequena quantidade de canela em pó.

Depois, mergulhe os pés por alguns minutos, sem pressa, e finalize secando bem, inclusive entre os dedos. O momento pode ser completado com um hidratante, principalmente se a pele estiver ressecada.

Apesar de ser uma prática caseira popular, ela não é indicada para todo mundo. Quem tem pele muito sensível, alergias, feridas abertas, rachaduras profundas ou problemas de circulação deve ter cuidado redobrado e, em alguns casos, evitar.

Também é importante lembrar: o escalda-pés pode ajudar no conforto e no autocuidado, mas não substitui tratamento médico quando há dor persistente, inflamações ou suspeita de micoses e outras infecções.

