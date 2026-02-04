Nutricionista garante: a canela, mesmo em pequenas quantidades, está entre os alimentos mais ricos em ferro do mundo
Mesmo usada em pequenas doses, a especiaria se destaca pela alta concentração do mineral e pode ajudar a complementar a ingestão diária de ferro
Se você sempre acreditou que as principais fontes de ferro estavam restritas às carnes vermelhas e às leguminosas, como feijão e lentilha, talvez seja hora de rever esse conceito.
Um tempero comum na cozinha brasileira pode surpreender quando o assunto é concentração desse mineral essencial: a canela.
O nutricionista e doutor em Ciências da Atividade Física Alex Yáñez chamou atenção para esse fato em suas redes sociais.
Segundo ele, mesmo em pequenas quantidades, a canela é rica em ferro e pode fornecer mais do mineral do que alimentos tradicionalmente reconhecidos por essa função.
Canela concentra ferro em pequenas quantidades
A canela já é conhecida por suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e termogênicas. No entanto, poucas pessoas sabem que ela também se destaca como fonte de ferro.
De acordo com dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO) e do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), 100 gramas de canela em pó contêm cerca de 8,3 mg de ferro.
Esse valor chama atenção quando comparado a outros alimentos presentes na rotina alimentar.
Comparação com outros alimentos ricos em ferro
Para entender melhor a relevância do dado, veja a quantidade média de ferro presente em 100 gramas de alguns alimentos:
-
Canela em pó: 8,3 mg
-
Lentilha cozida: 3,3 mg
-
Espinafre cru: 2,7 mg
-
Carne bovina grelhada: 2,4 mg
-
Feijão preto cozido: 1,5 mg
Embora não seja consumida em grandes volumes, a canela se destaca pela concentração. Uma colher de chá, com cerca de 2 gramas, oferece aproximadamente 0,16 mg de ferro, o que já contribui para a ingestão diária do nutriente.
Por que o ferro é essencial para o organismo
O ferro desempenha papel fundamental na produção da hemoglobina, proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sangue.
Quando o consumo é insuficiente, podem surgir sintomas como cansaço excessivo, palidez, queda de cabelo e dificuldade de concentração.
A ingestão recomendada varia conforme idade e sexo. Em média, adultos precisam de 8 a 18 mg por dia.
Mulheres em idade fértil, por exemplo, necessitam de quantidades maiores devido à perda sanguínea mensal.
Como consumir canela e melhorar a absorção do ferro
Algumas estratégias simples ajudam o organismo a absorver melhor o ferro de origem vegetal. Entre elas estão:
-
Combinar a canela com alimentos ricos em vitamina C, como laranja, limão e acerola
-
Evitar café e chá preto durante as refeições principais
-
Incluir canela no café da manhã, em frutas, aveia ou iogurte
-
Usar o tempero também em preparações salgadas, como carnes e ensopados
Dessa forma, a canela se integra facilmente à rotina alimentar.
Consumo deve ser complementar
Especialistas reforçam que a canela não substitui fontes principais de ferro, como carnes, leguminosas e vegetais verde-escuros.
Ainda assim, ela se destaca como uma aliada interessante para complementar a ingestão do mineral.
Além disso, seus efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios e reguladores da glicemia tornam a especiaria um ingrediente funcional.
Com equilíbrio e moderação, incluir uma pitada diária pode trazer benefícios reais para a saúde.
