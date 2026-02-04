Nutricionista garante: a canela, mesmo em pequenas quantidades, está entre os alimentos mais ricos em ferro do mundo

Mesmo usada em pequenas doses, a especiaria se destaca pela alta concentração do mineral e pode ajudar a complementar a ingestão diária de ferro

Gabriel Yuri Souto - 04 de fevereiro de 2026

Cinnamon sticks as an abstract background texture

Se você sempre acreditou que as principais fontes de ferro estavam restritas às carnes vermelhas e às leguminosas, como feijão e lentilha, talvez seja hora de rever esse conceito.

Um tempero comum na cozinha brasileira pode surpreender quando o assunto é concentração desse mineral essencial: a canela.

O nutricionista e doutor em Ciências da Atividade Física Alex Yáñez chamou atenção para esse fato em suas redes sociais.

Segundo ele, mesmo em pequenas quantidades, a canela é rica em ferro e pode fornecer mais do mineral do que alimentos tradicionalmente reconhecidos por essa função.

Canela concentra ferro em pequenas quantidades

A canela já é conhecida por suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e termogênicas. No entanto, poucas pessoas sabem que ela também se destaca como fonte de ferro.

De acordo com dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO) e do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), 100 gramas de canela em pó contêm cerca de 8,3 mg de ferro.

Esse valor chama atenção quando comparado a outros alimentos presentes na rotina alimentar.

Comparação com outros alimentos ricos em ferro

Para entender melhor a relevância do dado, veja a quantidade média de ferro presente em 100 gramas de alguns alimentos:

Canela em pó: 8,3 mg

Lentilha cozida: 3,3 mg

Espinafre cru: 2,7 mg

Carne bovina grelhada: 2,4 mg

Feijão preto cozido: 1,5 mg

Embora não seja consumida em grandes volumes, a canela se destaca pela concentração. Uma colher de chá, com cerca de 2 gramas, oferece aproximadamente 0,16 mg de ferro, o que já contribui para a ingestão diária do nutriente.

Por que o ferro é essencial para o organismo

O ferro desempenha papel fundamental na produção da hemoglobina, proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sangue.

Quando o consumo é insuficiente, podem surgir sintomas como cansaço excessivo, palidez, queda de cabelo e dificuldade de concentração.

A ingestão recomendada varia conforme idade e sexo. Em média, adultos precisam de 8 a 18 mg por dia.

Mulheres em idade fértil, por exemplo, necessitam de quantidades maiores devido à perda sanguínea mensal.

Como consumir canela e melhorar a absorção do ferro

Algumas estratégias simples ajudam o organismo a absorver melhor o ferro de origem vegetal. Entre elas estão:

Combinar a canela com alimentos ricos em vitamina C, como laranja, limão e acerola

Evitar café e chá preto durante as refeições principais

Incluir canela no café da manhã, em frutas, aveia ou iogurte

Usar o tempero também em preparações salgadas, como carnes e ensopados

Dessa forma, a canela se integra facilmente à rotina alimentar.

Consumo deve ser complementar

Especialistas reforçam que a canela não substitui fontes principais de ferro, como carnes, leguminosas e vegetais verde-escuros.

Ainda assim, ela se destaca como uma aliada interessante para complementar a ingestão do mineral.

Além disso, seus efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios e reguladores da glicemia tornam a especiaria um ingrediente funcional.

Com equilíbrio e moderação, incluir uma pitada diária pode trazer benefícios reais para a saúde.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!