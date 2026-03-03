Influencer goiano é preso por promover sorteios ilegais e faturar mais de R$ 650 mil

PC já havia realizado outra operação para acabar com a prática, mas o investigado voltou a promover novos sorteios

(Foto: Divulgação/PCGO)

Um influencer goiano investigado por divulgar rifas ilegais nas redes sociais foi preso durante operação da Polícia Civil (PC), em Porangatu.

Ele descumpriu determinações judiciais e continuou promovendo sorteios com veículos e valores em dinheiro como premiação, incentivando seguidores a adquirir “cotas premiadas”.

A PC já havia realizado outra operação para tentar inibir a prática, com cumprimento de mandados de busca e apreensão.

Mesmo assim, o investigado teria promovido ao menos cinco novos sorteios por meio da página “Mega Prêmios”, arrecadando mais de R$ 654 mil.

De acordo com o delegado Hermison Pereira, o suspeito estaria tentando ocultar valores e movimentar recursos por meio de terceiros.

Durante a abordagem, houve resistência à prisão, sendo necessário contê-lo.

A polícia também realizou diligências para localizar um veículo e uma motocicleta anunciados nas rifas em andamento, mas os bens não foram encontrados.

As investigações apuram contravenção penal de jogo de azar, crimes contra as relações de consumo, possível induzimento de consumidores a erro, além de indícios de lavagem de capitais e associação criminosa.

Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

