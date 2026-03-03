Moradores de Anápolis dividem opiniões sobre nova regra no Parque Ipiranga

Parte da população defende medida por segurança, enquanto outros criticam falta de estrutura

Pedro Ribeiro - 03 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A decisão da Prefeitura de Anápolis de restringir a circulação de bicicletas no Parque Ipiranga tem provocado intenso debate entre frequentadores e internautas.

Desde que a mudança foi divulgada, moradores passaram a compartilhar opiniões nas redes sociais, dividindo-se entre aqueles que defendem a medida por questões de segurança e os que consideram a regra excessiva.

A restrição foi adotada após sucessivos relatos de acidentes envolvendo ciclistas, principalmente por manobras em alta velocidade e circulação fora da área destinada às bicicletas.

Com a nova norma, apenas crianças acompanhadas por responsáveis poderão usar bicicletas no local.

Entre os comentários publicados nas redes sociais, muitos defendem a decisão.

“Já vi muitas pessoas andando em alta velocidade naquela pista. Tem muitas crianças ali, é perigoso”, escreveu uma moradora.

Por outro lado, te, aqueles que criticam a mudança e afirmam que a medida prejudica quem utilizava o parque para atividades esportivas.

“Tirou a alegria de muitos com isso”, comentou um internauta.

Há também quem defenda que o problema estaria na falta de organização do espaço. “Era só colocar placas e cada um respeitar o local correto”, escreveu outro usuário.

A discussão ganhou ainda mais repercussão após um vídeo viralizar nas redes sociais mostrando um patinador realizando manobras na ciclovia do parque.

Enquanto alguns elogiaram a habilidade, outros questionaram a velocidade em um ambiente compartilhado com famílias e crianças.

Diante da repercussão, frequentadores também passaram a levantar outro ponto: a necessidade de mais espaços esportivos na cidade.

“O que deveria ser discutido é a criação de novas áreas para esportes. A cidade cresceu e os espaços continuam os mesmos”, comentou um internauta.

