Mulher é presa ao tentar abrir conta com identidade falsa em agência da Caixa em Anápolis

Suspeita usou como desculpa para o crime o fato de precisar de dinheiro para cobrir despesas médicas

Ícaro Gonçalves - 03 de março de 2026

Suspeita disse que tentou dar o golpe para conseguir dinheiro e cobrir despesas médicas (Imagem: Reprodução/Google Maps)

Uma tentativa de golpe em uma agência da Caixa Econômica Federal de Anápolis chamou a atenção da Polícia Militar (PM) na manhã desta terça-feira (03). Uma mulher foi detida em flagrante após apresentar documentos falsos na tentativa de criar um cartão bancário.

Conforme apurado pelo Portal 6, a suspeita se apresentou como cliente e tentou abrir uma contra usando documento forjado. O gerente do banco tomou conhecimento do atendimento, e desconfiou da identidade apresentada.

A carteira de identidade usada seria do Distrito Federal, com sinais claros de falsificação, o que motivou o acionamento da Polícia.

Com a chegada dos militares, a mulher disse que precisava de dinheiro rapidamente para tratar de uma pneumonia.

Ela não portava documentos pessoais verdadeiros no momento da abordagem, e disse ainda ter jogado fora a identidade falsa.

O gerente do banco confirmou que o mesmo documento já havia sido utilizado em outra agência na região. Mesmo com o material tendo sido descartada pela suspeita, o gerente conseguiu uma cópia do documento apresentado para auxiliar nas investigações.

A suspeita foi conduzida à Central de Flagrantes, onde foi autuada pelo crime de tentativa de estelionato. Agora, caberá às autoridades responsáveis darem continuidade às investigações e tomar as devidas medidas legais.

