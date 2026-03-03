Primeiro resort liberal da América do Sul está sendo construído no Brasil com parte de um Boeing 737 de alto padrão
Estrutura inusitada chama atenção prometendo transformar o turismo em cenário paradisíaco brasileiro
Um novo empreendimento turístico no litoral da Paraíba promete colocar o estado no centro de um segmento ainda pouco explorado na América do Sul.
O Villamor Tambaba Resort está sendo construído com a proposta de se tornar o primeiro resort liberal do continente, reunindo hospedagem de alto padrão, experiências temáticas e uma estrutura arquitetônica que inclui parte de um Boeing 737 incorporado ao complexo.
Localizado nas proximidades da Praia de Tambaba, conhecida nacionalmente por sua tradição naturista, o projeto aposta em um conceito voltado ao público adulto que busca experiências diferenciadas em ambiente reservado.
A iniciativa prevê suítes sofisticadas, áreas de convivência exclusivas e programação temática, além de um espaço instalado dentro da fuselagem da aeronave, que deverá funcionar como lounge ou ambiente para eventos privados.
A proposta une entretenimento, arquitetura cenográfica e turismo de experiência.
Segundo os idealizadores, o objetivo é impulsionar o fluxo de visitantes para a região e ampliar o leque de opções no mercado de hospitalidade premium.
O uso de parte de um Boeing 737 como elemento estrutural e decorativo reforça o apelo visual do empreendimento e dialoga com uma tendência internacional de reutilização criativa de aeronaves desativadas em projetos comerciais e hoteleiros.
A expectativa é que o resort atraia turistas de diferentes estados e também do exterior. O investimento acompanha o movimento de diversificação do turismo nordestino, que tem buscado nichos específicos para fortalecer a economia local.
Se confirmadas as projeções, o Villamor Tambaba Resort poderá inaugurar um novo capítulo no setor, combinando ousadia arquitetônica e posicionamento estratégico em um dos cenários naturais mais conhecidos da Paraíba.
